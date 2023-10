Chercher la lumière dans la pénombre. Si Falmarès était une figure de style, il serait peut-être l’oxymore que l’on apprend à l’école, cette fameuse obscure clarté. De son terrible parcours de migration, ce Guinéen qui a gardé son surnom d’enfant pour en faire sa signature, n’en a fait que du beau. « C’est la poésie qui m’a sauvé, confie calmement le jeune homme d’à peine 22 ans, parfois présenté comme « exilé poétique » depuis son arrivée à Nantes en 2017. Depuis cette renaissance, je me dois de la faire vivre à ma manière. » Et pas n’importe laquelle.

Depuis ce mercredi, son regard doux s’affiche en librairies, aux côtés des plus grands auteurs. Car Falmarès publie avec fierté son Catalogue d’un exilé, un recueil de poésies autour de la migration, de l’amour, du temps, du manque, mais aussi du quotidien, dans la prestigieuse maison d’édition Flammarion. « C’est un soulagement et une grande émotion, estime celui qui a déjà publié quatre ouvrages plus confidentiels. Je crois que tout écrivain veut d’abord être lu. Ça me fascine toujours lorsque l’on me parle de mes écrits. J’aime le fait que tout le monde soit libre de les interpréter comme il le veut. »

Ecrire pour « trouver le sommeil »

C’est pourtant pour lui-même que le garçon griffonne ses premiers vers, tout juste débarqué d’une éprouvante traversée en zodiac, à l’âge 15 ans. Après le périple de plusieurs milliers de kilomètres qu’il vient de vivre seul, de l’Afrique jusqu’à l’Italie, l’adolescent trouve dans la poésie un moyen de s’apaiser et peu à peu de s’exprimer. « Je n’arrivais plus à dormir, les ouvrages que je trouvais pour assouvir mon désir de lecture étaient en italien, se rappelle Falmarès. Alors j’ai commencé à écrire pour pouvoir lire et m’aider à trouver le sommeil. C’est devenu une réponse à toute cette violence. »

Les textes qui sortent de son stylo sont teintés des traumatismes qu’il accepte de raconter, et les autres que l’on devine dans sa voix. Mais pas seulement. De son enfance, marquée par la mort brutale de sa mère, il préfère en extraire la « douceur » de la ville de Koba, et des travaux manuels dans les champs, aux côtés de sa grand-mère aimante. De sa traversée de la Libye, ponctuée par « les tortures, la maltraitance et la maladie », il raconte : « il y avait cette violence que je n’arrivais pas à expliquer, mais aussi la nature, les étoiles, les dunes. J’aimais observer cette ambivalence. »

« Je suis un enfant de tous les pays »

Dans l’ambiguïté qui accompagne sa vie, la chance lui sourit, aussi. Par exemple ce soir de fête de la musique en Bretagne, où il déclame l’un de ses textes, laissant tout le monde autour de lui « abasourdi ». Dans l’assemblée, un couple d’éditeurs le prend sous son aile. « C’est là que j’ai découvert mes talents, explique-t-il avec humilité. J’ai publié mon premier recueil aux éditions Les Mandarines. Je l’ai intitulé "Soulagements", cette sensation que j’ai découvert en arrivant en Italie. » Depuis son arrivée à Nantes, guidée par son admiration pour l’ancien attaquant guinéen du FC Nantes Ismael Bangoura, le fan de foot dit « toujours garder la même énergie et la même passion pour la poésie ». Il s’y adonne « le soir jusqu’à m’endormir », et le week-end, où il aime s’octroyer « une journée littéraire ».

Celui qui vient de décrocher son bac + 2 en logistique, tout en enchaînant les rencontres dédiées à la lecture, a pourtant vu un nouvel obstacle se dresser sur son chemin il y a quelques années : une obligation de quitter le territoire qui a fait sentir le jeune homme, encore lycéen, « totalement incompris ». « Je ne suis pas Migrant/Je ne suis pas exilé/Je ne suis pas homme de couleur/Je suis un enfant de tous les pays », écrit-il alors, après que le préfet est revenu sur sa décision, lui permettant de régulariser sa situation avec un titre de séjour valable jusqu'en 2026. Aujourd’hui, c’est ce poème qui ouvre son nouvel ouvrage, où l’on peut lire, un peu plus bas sur la même page : « Je ne suis pas Migrant/Je suis une lueur de colombe/Une flamme de liberté/Une ténacité d’acier/Un rêve en marche. »