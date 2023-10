Rennes vient à peine de décrocher son ciel d’ombrage. Mis en place en juillet pour tenter de rafraîchir la très minérale rue Le Bastard, ce plafond de rubans de plastique a tout juste eu le temps d’être rangé qu’il sera bientôt remplacé. Par qui ? Mais par les guirlandes de Noël pardi ! Dans la capitale bretonne, comme à Versailles ou à Biarritz par exemple, l’installation des décorations de Noël a démarré depuis une semaine, sous le regard étonné des passants. « Tous les ans c’est pareil, à chaque fois qu’on commence l’accrochage, les gens viennent nous voir pour s’étonner », reconnaît le responsable de l’équipe de quatre agents de Bouygues Énergie chargée de cette mission. La différence avec les autres années, c’est qu’il ne faisait pas 29 degrés un 10 octobre.

Assise sur un banc de la place de la République, cette retraitée s’étonne. « Ah oui, déjà ! L’année prochaine, ils n’ont qu’à commencer en juillet ! ». Nous lui expliquons alors qu’il faut deux mois pour tout installer. « Vous avez raison. Je n’avais pas réalisé qu’on était déjà en octobre ». Et c’est bien là le problème. Si les réactions au sujet des décorations de Noël sont si nombreuses cette année, c’est avant tout parce que la météo déraille, avec des températures largement supérieures aux moyennes estivales constatées partout en France. D’après le docteur en agroclimatologie Serge Zaka « notre automne 2023 est pour le moment plus chaud que les étés du siècle passé ».

A #Rennes certains s'étonnent de voir que le chantier d'accrochage des décorations de #Noël soit déjà démarré comme ici place de la République ce mardi. 1/4 pic.twitter.com/KW2uZfzgK4 — 20 Minutes Rennes (@20minutesrennes) October 10, 2023



Si le climat s’est détraqué sous l’effet de l’activité humaine, le calendrier de l’accrochage des décorations de Noël n’a lui pas changé. « On commence toujours début octobre pour être prêts. Il faut que tout scintille le 3 décembre », assure le responsable de Bouygues Énergie. Comme chaque année, ses équipes et celles des agents de la ville doivent également renouveler une partie des décorations, ce qui nécessite de percer, brancher, coffrer, visser. Dans la capitale bretonne, on compte 170 guirlandes, soit 3,5 km d’éclairage, plus des décors, des rideaux lumineux et de nombreux sapins et arbres qu’il faut décorer. Ajoutez-y des tests à réaliser courant novembre et vous comprendrez pourquoi il était temps de se lancer, même si la magie de Noël est encore loin. Si tant est qu’elle existe encore.