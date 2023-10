C’est un « petit projet » à quinze millions d’euros. Dans le milieu ferroviaire, le montant de l’investissement ferait presque sourire tant il paraît dérisoire. A titre de comparaison, l’aménagement des lignes à grande vitesse reliant Paris à Bordeaux et à Rennes a coûté respectivement 7 milliards et 3,5 milliards d’euros. Alors quand la SNCF peut boucler un projet d’envergure à quelques millions, elle ne s’en prive pas. Ce projet baptisé 2TMV pour « 2 trains sur une même voie » vient d’être mis en service à Rennes avec des résultats probants. Sans agrandir la gare ni toucher aux quais, SNCF Réseau assure avoir accru la capacité de circulation de 30 % dans une gare toute neuve mais déjà arrivée à saturation. « En septembre prochain, 24 TER supplémentaires pourront être déployés chaque jour », se félicite le président de la région Bretagne Loïg Chesnais-Girard. Sur une semaine, cela fera environ 120 trains de plus. Pas négligeable.

Alors que la fréquentation des trains régionaux explose partout en France, donnant lieu à des cohues dans des rames bondées, l’initiative rennaise fait évidemment des curieux. Lors de sa visite, le ministre des Transports Clément Beaune avait salué « un magnifique projet écologique ». Interrogé sur l’opportunité de le développer ailleurs, le ministre avait répondu « y travailler ». « Cette solution va servir à d’autres », promettait le ministre. Mais autant être franc : elle ne pourra pas s’adapter partout. Car pour être pleinement efficace, le dispositif des deux trains sur une même voie doit être mis en place dans des gares « traversées et traversantes ». Pour tous les équipements de type « terminus » comme les gares parisiennes mais aussi celle de Lille-Flandres, de Lyon Part-Dieu, la mise en place de ce système est plus compliquée. « Il n’y a pas de contre-indication à ce qu’elles le mettent en place, mais ce sera moins pertinent », prévient Maxime Boisson, qui pilote le projet rennais pour SNCF Réseau.

Pour que le système 2TMV fonctionne bien, il faut une gare « traversante mais pas trop », précise l’ingénieur dans un petit sourire. Prenons l’exemple de Rennes. Sur la voie 5, vous pouvez désormais stationner simultanément un TER venant de Saint-Malo et un autre venant de Vitré, sans risque qu’ils ne se percutent ou se gênent. Parce qu’une fois arrivés dans la capitale bretonne, ces trains font systématiquement demi-tour. C’est également le cas à Annemasse, en Haute-Savoie, où le dispositif sera adopté dans les prochaines semaines, en lien avec Genève et la Suisse. « Nous avons d’autres réflexions à Nantes, à Angers ou encore à Grenoble », assure Matthieu Chabanel, président de SNCF Réseau. Ailleurs, les projets semblent moins avancés, souvent pour des raisons techniques.

Et comment ça marche ?

Pour mettre en place ce dispositif, la SNCF n’a pas dû mener de gros travaux de génie civil ni créer de nouvelles voies. A Rennes, le gros du boulot entrepris il y a cinq ans a surtout consisté à adapter le logiciel gérant les entrées et sorties des trains en gare. Un « super cerveau » qui a dû être entièrement reprogrammé pour prendre en compte les nouveaux signaux installés au milieu des voies pour marquer la séparation.

Ce portique accueillant des feux de signalisation permet de faire circuler deux trains sur une même voie. Une innovation mise en place à la gare de Rennes. - C. Allain/20 Minutes

La SNCF a également dû créer une nouvelle signalisation pour ses conducteurs et les former. « Cela faisait quarante ans qu’on n’avait pas touché à la signalétique », s’amuse le patron de SNCF Réseau. Des portiques enjambant les voies ont dû être aménagés pour porter les feux de signalisation. Pour les voyageurs, cela ne changera pas grand-chose. « Seul le positionnement de la rame est différent. Ils devront parfois marcher un peu plus loin », prévient Maxime Boisson. Rennes a essuyé les plâtres, les autres n’auront qu’à tout copier. A condition que leur gare soit adaptée.