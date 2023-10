« Vous vous êtes donné le mot ? s’agace la responsable d’un des établissements de région parisienne contactés dans la journée. Je n’ai pas le temps de répondre à vos questions. Oui, on a donné des recommandations spécifiques aux familles mais je n’ai pas le temps de vous expliquer lesquelles, Je dois m’occuper de nos élèves, de leurs parents, qui vivent des moments difficiles », clôt-elle la conversation froidement. Et l’école contactée fait partie d’une longue liste d’injoignables, d’indisponibles, de refus de répondre à la moindre question. De quoi confirmer le sentiment d’appréhension qui saisit les communautés juives partout en France.

A Strasbourg, elle se concentre surtout dans un quartier. Quelques rues entre la Neustadt et Contades, à proximité logique de l’imposante synagogue de la paix. Le bâtiment, est protégé par des CRS depuis des années. Ce mardi matin aussi… même si d’autres effectifs ont été déployés à la sortie des écoles. Comme devant la plus importante d’entre elles, « Aquiba », qui accueille plus de 500 élèves de la maternelle au lycée.

Des dispositifs de sécurité renforcés

« Oui, le dispositif a été adapté au vu des circonstances », confirme un gradé. L’établissement a aussi fait appel à son propre service de sécurité. Au moins quatre hommes sont présents et communiquent par oreillette. Interdiction de rester trop longtemps statique. « On veut éviter les attroupements », explique l’un d’entre eux en poussant les parents à vite quitter les lieux une fois leur enfant récupéré à la pause de midi. Rares sont ceux qui souhaitent s’exprimer dans cette ambiance pesante.

A vélo avec sa fille assise dans la petite remorque derrière lui, Yeshua prend quelques secondes. « Je ne suis pas quelqu’un qui m’inquiète forcément mais là, je sens qu’il y a un plus grand risque. On sent que certaines personnes ont de la haine contre nous », assure-t-il. Une autre maman abonde. « On a de l’appréhension depuis samedi car il y a toujours des répercussions ici. Ça fait des années qu’on peut faire le parallèle entre les conflits qui se passent au Moyen-Orient et ici. On en a peur et on fait attention », confie Samantha* en espérant ne pas trop être écoutée par son jeune garçon juste à côté. Pour lui, elle évite « de trop en rajouter car c’est un enfant ». « On n’a pas de télé à la maison. Oui, on a nos smartphones mais on est maîtres des moments où on les regarde ».

« Se montrer le plus discret possible »

A Levallois-Perret (92), devant une des écoles juives à l’heure de la sortie des classes ce mardi, deux agents de la police municipale surveillent l’établissement et tentent, non sans mal, de rassurer une mère inquiète. En sortant, elle a prestement retiré la kippa de la tête de son fils. A deux pas, deux mères discutent tandis que leurs fillettes jouent à proximité. « Non, on ne veut pas plus mettre les projecteurs sur nous. Pas d’interview merci ». Mais la seconde maman, qui préfère elle aussi ne pas dévoiler son nom, ajoute : « j’ai hésité à mettre ma fille à l’école cette semaine. Le temps que la peur retombe, vous comprenez. Mais en fait, on vit avec tout le temps, et il y a des pics de tensions comme en ce moment », complète-t-elle.

Au centre culturel de Levallois Anna et Simon Drahi, le rabbin Chalom Lellouche a fait le choix de maintenir toutes les activités et les rassemblements pour rassurer la communauté juive locale. « Notre activité culturelle et synagogale doit continuer à vivre pleinement. Nous devons pouvoir nous retrouver, exprimer notre indignation, partager notre émotion ». Alors qu’il insiste sur le fait qu’Israël n’attaque jamais en premier, le rabbin de la synagogue de Levallois lâche qu’il conseillerait aux Juifs français de ne pas porter de signe religieux dans l’espace public. « On se retrouve face à une situation où nos jeunes garçons pourraient avoir comme recommandation de ne pas porter une kippa sous prétexte que ça pourrait en exciter plus d’un. Nous sommes face à une montée de l’intégrisme, c’est clair. Mais peut-être que se montrer le plus discret possible est le plus prudent aujourd’hui ».

« Je l’ai appris par des amis qui nous en ont parlé »

A 16 ans, le Strasbourgeois Yehouda est au courant des événements qui ont eu lieu en Israël. « Je l’ai appris par des amis qui nous en ont parlé car je n’avais pas mon téléphone samedi (jour de shabbat). Je n’ai pas rompu la fête pour m’informer mais depuis, je regarde », indique-t-il, sans lui vouloir céder à la crainte. « Ici, c’est un peu le ghetto, on est quasiment qu’entre Juifs. C’est une vie de communauté. On se sent dans un petit cocon, pas en insécurité. J’ai des amis dans des écoles publiques qui se sentent moins protégés. »

« C’est normal que le climat soit lourd », relativise Pierre Haas, le délégué du Crif en Alsace. « Il y a entre 15 et 20.000 juifs dans l’Eurométropole et beaucoup ont de la famille proche ou éloignée en Israël. Ils se sentent touchés et en général, si ça chauffe là-bas, il y a des répercussions ici. D’où cette inquiétude au sein de la communauté… » Palpable.