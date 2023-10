C’est un logiciel espion bien connu, qui permettrait d’accéder à distance au micro, à la caméra, aux contacts et aux messages d’un téléphone. Nommé Predator, ce malware aurait été vendu par la société française Nexa à plusieurs régimes autoritaires, dont le gouvernement vietnamien. Une vente qui aurait rapporté 5,6 millions d’euros à Nexa, via une série d’intermédiaires à l’étranger.

A l’instar de Pegasus, logiciel de la société israélienne NSO qui avait fait scandale en 2021, Predator aurait été utilisé pour une vaste campagne d’espionnage. Des élus européens mais aussi plusieurs institutions auraient été la victime de cette surveillance ciblée, ont révélé Mediapart et Amnesty International. Cette surveillance se serait déroulée sur le réseau X (ex-Twitter) et concernerait au moins 50 comptes appartenant à 27 particuliers et 23 institutions, détaille un rapport de l’ONG.

L’eurodéputé français Pierre Karleskind (Renaissance), président de la commission pêche du parlement européen, fait notamment partie des victimes. « C’est clairement mon engagement et la position du parlement européen contre la pêche illégale qui sont attaqués ici par le Vietnam. C’est une attaque contre nos institutions démocratiques qui doit être fermement condamnée », a réagi l’élu breton avant d’ajouter : « cette attaque ne m’impressionne pas. Je ne faiblirai pas dans mon combat contre la pêche illégale qui vide nos océans de ses poissons ».

Un logiciel mystérieux, qui rapporte gros

La présidente du parlement européen Roberta Metsola a également été visée, tout comme le compte de la Commission européenne. Le Vietnam est depuis des années dans le viseur de la Commission européenne, qui lui reproche des efforts insuffisants pour lutter contre la pêche illicite. Le rapport de l’ONG n’établit pas si les cibles de cette campagne d’espionnage ont réellement été infectées. L’eurodéputé Pierre Karleskind assure que non, n’ayant pas cliqué sur le lien.

Le logiciel Predator a été créé par la société Cytrox, en Macédoine du nord, puis distribué par Intellexa, un groupe d’entreprises complexe créé par un ancien soldat israélien et enregistré en Irlande. Intellexa a ensuite formé un partenariat avec le groupe français Nexa pour commercialiser des logiciels espions dans le cadre de ce que l’hebdomadaire allemand Der Spiegel a qualifié de « l’une des entreprises les plus mystérieuses et les plus dangereuses d’Europe ».