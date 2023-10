« Les amendes ne suffisent pas. » Partant de ce constat amer, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé ce lundi qu’elle allait sanctionner d’ici la fin de l’année une dizaine de communes de la métropole de Lyon en leur retirant leur compétence urbanisme. La raison ? Elles ne respectent pas la loi SRU imposant de construire entre 20 et 25 % de logements sociaux sur leurs territoires d’ici 2025.

« Elles sont vraiment en dessous depuis des années, observe Fabienne Buccio. Non seulement, ce taux ne s’améliore mais il s’aggrave. Ces maires préfèrent payer des amendes, parfois conséquentes, et ne font pas d’effort. »

Des permis de construire délivrés par l’Etat

Si cette décision est le fruit d’une « très grosse réflexion », la préfète assume toutefois, précisant qu’il s’agit d’une première dans sa carrière. « Il fallait aller au bout pour l’intérêt général. Le logement est une priorité. Faire un exemple ne me semble pas inutile », poursuit-elle à l’heure où le marché immobilier se crispe de plus en plus.

L’urbanisme est une compétence déléguée par l’État aux communes « mais l’État peut donc décider de la reprendre si elle considère qu’une commune ne respecte pas la loi et donc l’intérêt général », souligne Fabienne Buccio, refusant pour l’instant de donner les noms des villes concernées. L’une des conséquences de cette décision : l’Etat « va se remettre à signer des permis de construire ».