Alors que six villes de France, dont Lyon, ont décidé d’assigner l’Etat en justice afin de réformer le système d’hébergement d’urgence qu’elles jugent « défaillant », la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes Rhône Fabienne Buccio a concédé ce lundi, lors d’une rencontre avec la presse, que l’Etat « peut faire plus » tout en s’interrogeant : « Mais est-ce la bonne solution de toujours ouvrir des places ? »

« Ces cinq dernières années, nous avons ouvert 150 % de places en plus. Si demain, j’en ouvre 500 de plus à Lyon, ou dans le département du Rhône, je vous donne la garantie que dans quinze jours, elles seront pleines. Et on sera à nouveau dans la même situation, développe-t-elle. Pour ouvrir des places, il faut encore que les collectivités soient prêtes à accueillir des lieux dédiés. Or, c’est de plus en plus compliqué. Vous avez des maires qui assument de dire non et d’autres qui trouvent des raisons pour dire que ce n’est pas possible. »

« La chaîne, ce n’est pas l’Etat tout seul »

« On est arrivé à un point où il faut se poser les bonnes questions, reprend Fabienne Buccio, constatant que « ce qu’il manque » dans le système d’hébergement d’urgence actuel, « c’est la fluidité ».

« Dans ce dispositif d’urgence, nous accueillons des personnes qui ont un titre de séjour. Elles n’ont pourtant rien à y faire. Remettre des futurs citoyens français à la rue parce qu’on n’a pas d’hébergement social où les loger est la pire des manières de commencer à les insérer », argumente la préfète, renvoyant de nombreuses collectivités à leur responsabilité : « Quand on dit à l’Etat : "Hébergez, hébergez", je réponds "construisez des logements sociaux". » Et d’ajouter : « La chaîne, ce n’est pas l’Etat tout seul. »

Selon la préfète du Rhône, les « personnes déboutées de leur demande d’asile » doivent sortir du dispositif d’hébergement d’urgence. « Elles doivent rentrer dans leur pays », tranche la représentante de l’Etat, rappelant qu’il « existe une aide au retour ». « Dans les centres d’hébergement financés à 100 % par l’Etat, j’aimerais bien que les services de l’Etat puissent y entrer afin d’apporter le message des différents droits possibles pour ces citoyens étrangers qui n’ont pas le droit de résidence en France. Il doit y avoir une information complète, y compris sur l’aide au retour », demande-t-elle. Une aide qui « peut continuer dans les pays d’origine ».

« Nous avons des ONG installées dans ces pays qui peuvent les aider à se réinstaller voire à reprendre une activité professionnelle ou ouvrir un commerce, argumente Fabienne Buccio. L’Ofii (office français de l’immigration et de l’intégration) doit porter ce message. » Et de conclure : « Il y a des solutions. Contrairement à ce que l’on dit, je ne remets jamais une personne à la rue. »