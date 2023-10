Ce mardi matin, des rires et des cris de joie s’évaporent de la cour de l’école Anatole France de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Ce n’est pas la récréation, mais une séance de 30 minutes d’activité physique quotidienne (APQ). Cette mesure a été généralisée par le ministère de l’Education nationale l’an dernier pour lutter contre la sédentarité des élèves.

Dans cette école classée Rep +, située au cœur de grands immeubles, deux classes de CM1-CM2 se mélangent pour faire du basket, du ping-pong, des courses, des jeux de relais… « On travaille le corps et ça met une bonne ambiance », commente Samba, élève de CM2, entre deux dribbles. « Ça fait du bien de faire du sport. Et j’adore le ping-pong », confie Imane, en CM2. « Moi, j’adore le relais morpion », lance Marwan, avant d’y retourner en courant. Pas un enfant ne semble rechigner à l’exercice. Et tous ont l’air ravis d’alterner les différentes activités proposées. « Ils savent qu’on ne vise pas la performance, mais la persévérance. On veut juste qu’ils bougent et que cela leur fasse plaisir, car il y a un gros problème de sédentarité lié à l’usage des écrans, et ce dès le plus jeune âge », commente Elsa Ugolini, la directrice de l’école.

Un climat scolaire plus apaisé

Chaque enseignant décide de l’heure à laquelle il souhaite planifier sa séance : « Je préfère qu’ils commencent par ça en arrivant le matin à 8h30. Ils sont plus réveillés et réceptifs ensuite pour aborder les apprentissages », explique Céline *, une professeur des écoles qui anime une séance d’APQ ce matin, le sourire aux lèvres. A chacun aussi d’imaginer les activités qu’il souhaite proposer. « On peut marcher dans un temps limité pour aller faire une sortie scolaire, faire une balle au prisonnier, une séance de rugby, ou faire le concours de la classe qui monte le plus rapidement et sans bruit les escaliers », précise Elsa Ugolini.

A l'école Anatole France de Champigny, les élèves enthousiastes pour les APQ. - D.Bancaud

Un coup de sifflet retentit, les élèves changent d’activités. Ils sautent, courent… Aucun n’est poussé par un camarade, ou moqué pour ses piètres performances. « Ces activités jouent sur la cohésion de groupe. Les enfants apprennent à mieux se connaître » commente Manon, enseignante en CM1-CM2. « Ils apprennent à perdre et à gagner, cela se ressent sur le climat scolaire, plus apaisé », constate aussi Aurélie coordinatrice Rep +.

Des élèves plus zens et plus concentrés après

A les regarder, une autre réalité saute aux yeux : les filles jouent avec les garçons, contrairement à ce qui se passe dans de nombreux établissements, comme l’a montré la littérature sur la non-mixité des cours d’école. Et aucune activité n’est mise de côté par les garçons parce qu’elle serait l’apanage des filles, ou réciproquement. « Ils jouent par exemple avec des cordes à sauter, ce qui n’était pas gagné au départ », s’amuse Elsa Ugolini.

Et les enseignants sont unanimes : ces APQ ne leur font pas perdre de temps, mais leur permettent d’en gagner : « Elles ont un réel effet sur la concentration des élèves, qui sont dans de meilleures dispositions pour aborder les fondamentaux », estime Manon, enseignante en CM1-CM2. Ce que confirme la petite Imane : « J’ai plus envie d’écouter la maîtresse après. Ça me motive », reconnaît-elle.

« Pendant ce moment, ils se lâchent »

Ces activités physiques constituent donc une vraie bouffée d’oxygène pour ces élèves : « Les enfants qui sont scolarisés en REP + n’ont pas toujours accès aux activités périscolaires. Pendant ce moment, ils se lâchent ». Récemment, les élèves ont reçu une invitée de marque lors des APQ : Camille Lutz, pongiste de talent. Ils ont pu échanger quelques balles avec elle. Un exemple de réussite sportive inspirante pour eux.

Et pour que les enfants prennent encore davantage conscience de l’importance de bouger, les enseignants montrent l’exemple : « On ne prend pas l’ascenseur de l’école, mais l’escalier », indique Manon. Il arrive même que la directrice vienne marquer quelques paniers avec ses élèves. « Ça crée une dynamique et ça change nos rapports », souligne-t-elle, baskets au pied. Il est 10 heures, la cloche retentit, il est l’heure de remonter en classe. Les élèves y vont sans broncher, comme s’ils s’étaient suffisamment défoulés pour passer à autre chose.

* Le prénom a été modifié