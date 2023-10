Une centaine de personnes a participé à une marche banche dans le quartier du Bas-Vernet, à Perpignan. Elle avait été organisée en souvenir d’Imran, un petit garçon âgé de sept ans, retrouvé mort dans la baignoire au domicile du père le 14 septembre, après avoir été semble-t-il congelé.

Ce sont d’anciennes accompagnantes d’élèves en situation de handicap et assistantes familiales qui sont à l’origine de cette marche dont le point de départ était l’immeuble où il vivait, en compagnie de ses deux sœurs. Elle s’est achevée à proximité du palais de justice de la préfecture des Pyrénées-Orientales, où les participants ont respecté une minute de silence.

Les résultats de l’autopsie ne sont pas encore connus

Les résultats complets de l’autopsie qui devraient permettre de déterminer les causes et la date exacte du décès ne sont pas encore connus. Le père, a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. L’oncle et la grand-mère de la petite victime ont également été déférés devant le juge d’instruction le 16 septembre.