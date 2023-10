Didier Mouly, maire de Narbonne, est mort à l’âge de 72 ans

Il luttait contre un cancer depuis neuf mois. Le maire de Narbonne, Didier Mouly est décédé ce dimanche à 72 ans. « Il a marqué le territoire de son empreinte, en engageant, avec son équipe, de nombreuses transformations majeures », lui rend hommage la ville sur les réseaux sociaux.

Elu une première fois en 2014 sur une liste divers droite, il avait pris la mairie au socialiste Jacques Bascou. Il avait ensuite été réélu en 2020 à la tête de la sous-préfecture de l’Aude, avant de devenir le président de l’agglomération de Narbonne dans la foulée.

« La passion de sa ville chevillée au corps »

Dans un communiqué commun, Carole Delga (PS), la présidente de la région Occitanie et Didier Codorniou, le vice-président de la région, rendent hommage à un homme qui « avait la passion de sa ville chevillée au corps. Son énergie et sa force de travail dans l’exercice de ses mandats, son courage et sa dignité face à la maladie forcent le respect. »