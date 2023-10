Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Attaqué massivement et par surprise par le Hamas samedi, Israël est en guerre. Et selon le Premier ministre Benjamin Netanyahou, celle-ci devrait être « longue et difficile ». L’armée israélienne a d’ailleurs annoncé ce lundi avoir frappé « plus de 500 cibles » dans la nuit sur la bande de Gaza pour tenter de reprendre le contrôle face aux combattants du Hamas, au troisième jour d’affrontements. Plus de 700 Israéliens ont été tués depuis le début de l’attaque et 2.150 ont été blessés, a annoncé l’armée israélienne dans un nouveau bilan publié ce lundi matin. Des ressortissants étrangers font aussi partie des victimes, dont une Française. L’armée israélienne s’efforce aussi de sauver les otages israéliens. Selon le Bureau de presse du gouvernement (GPO), le Hamas a fait « plus de 100 prisonniers ». Dans la bande de Gaza sous le contrôle du Hamas depuis 2007, 413 Palestiniens dont 78 enfants et 41 femmes ont été tués et 2.300 blessés, ont annoncé les autorités locales dimanche.

Ukraine, Proche-Orient… les sujets de tension ne manquent pas à l’ONU. Plusieurs membres du Conseil de sécurité ont condamné dimanche l’offensive surprise du mouvement islamiste palestinien Hamas sur Israël, même si les Etats-Unis ont regretté l’absence d’unanimité lors d’une réunion d’urgence à huis clos. Juste avant la session, Washington avait appelé tous les membres du Conseil à condamner fermement « les actes terroristes odieux » du Hamas « contre le peuple israélien et son gouvernement ». Selon des diplomates, aucun Etat n’a mis sur la table de proposition de déclaration commune, alors que le Conseil est régulièrement divisé sur le dossier israélo-palestinien et que certains membres espèrent un texte allant au-delà d’une condamnation du Hamas uniquement.

Le festival devait être une fête, mais il a tragiquement laissé la place à la terreur. Très tôt samedi matin, une rave party dans le désert israélien s’est achevée par l’attaque du Hamas. Des dizaines de jeunes fêtards, participant au Nova Festival, ont été tués ou enlevés, en parallèle du « déluge d’Al-Aqsa » lancé par le mouvement islamiste palestinien contre Israël. De nombreuses familles sont toujours sans nouvelles de leurs proches, mais les premières victimes commencent à être identifiées. Deux jours après ce sanglant événement, 20 Minutes fait le point pour vous sur la situation en cours.