On le savait déjà, nous vivons - en tout cas pour la plupart d’entre nous - une histoire d’amour un peu trop fusionnelle avec notre téléphone portable. Mais pouvait-on imaginer que c’était à ce point-là ? « On touche son téléphone mobile 600 ou 700 fois par jour, selon les études », a indiqué ce dimanche Bruno Patino, président d’Arte France et spécialiste des questions numériques dans le Grand Entretien sur France Inter. Dans son dernier ouvrage, Submersion, il analyse la place disproportionnée prise par les smartphones dans nos vies quotidiennes.

Il cite notamment le cas du Royaume-Uni : la moitié des habitants passent plus de onze heures par jour sur leur téléphone. Oui, oui, vous avez bien lu « onze heures ». Un chiffre si effarant qu’il a dû le confirmer à son éditeur. Selon Bruno Patino, on peut rapidement être dépassé par les « 100 millions » de sollicitations ou de « services » que nous propose notre smartphone. Et ce, sans vraiment s’en rendre compte.