Une guerre, une autre. Un tremblement de terre dévastateur, un autre. Des inondations, encore. De la chaleur, beaucoup trop. On ne vous en voudra pas d’avoir déconnecté ce week-end alors que l’info, si elle nous passionne, peut faire faire des cauchemars. S’il est parfois difficile de garder un œil sur l’actualité en ces dimanches ensoleillés, nous, on n’a pas coupé le son ni l’image… La rédaction de 20 Minutes vous livre ce qu’il faut retenir de ces dernières quarante-huit heures d’actu. Intenses. Attention spoiler : on garde quand même la frite (et ça fait un bien fou).

1. Le Hamas attaque

Les combats font encore rage ce dimanche soir entre des activistes du Hamas et les forces israéliennes, au lendemain du lancement d’une offensive surprise du mouvement islamiste palestinien contre Israël. L’offensive du Hamas a été lancée depuis la bande de Gaza samedi à l’aube, cinquante ans et un jour après le début de la guerre israélo-arabe de 1973.

L’armée israélienne, qui a compté plus de 3.000 tirs palestiniens, a d’emblée riposté par des frappes aériennes et déclenché l’opération « Epées de fer ». Un millier de personnes ont déjà été tuées de part et d’autre alors que les forces israéliennes traquent les combattants palestiniens infiltrés en Israël et bombardent la bande de Gaza. Quant au Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, il a évoqué une guerre « longue » contre le Hamas et promis de réduire en « ruines » les caches du Hamas à Gaza, une enclave pauvre peuplée de 2,3 millions d’habitants.

L’info en + : Les combattants du Hamas ont attaqué une rave party à laquelle participaient plusieurs centaines de jeunes Israéliens près de Gaza. Xavier Régnier revient sur ce raid ici.

2. L’Afghanistan tremble

Plus de 2.000 personnes sont mortes dans l’ouest de l’Afghanistan, frappé par un violent séisme de magnitude 6,3 samedi, qui a provoqué d’énormes dégâts, selon un nouveau bilan officiel communiqué ce dimanche. Plus de 1.300 habitations ont été détruites dans la région de Hérat par ce tremblement de terre, qui a été suivi par huit fortes répliques. Parlant « d’un tremblement de terre sans précédent », le porte-parole du ministère de la Gestion des catastrophes, le mollah Janan Sayeq, a évalué ce dimanche à 2.053 morts dans 13 villages. Un bilan qui pourrait encore grimper, a-t-il averti, comme l’avait fait la veille l’Organisation mondiale de la santé. Retour en images sur cette catastrophe par ici :

#Afghanistan : Un séisme meurtrier de magnitude 6,3



Les📷=> https://t.co/Kfm53Vc4UD via @20minutes — Olivier Juszczak (@OlivierJuszczak) October 8, 2023



3. Les Fidji se calment

Les Bleus ont « dérouillé » l’Italie vendredi soir mais ce week-end n’en avait toujours pas fini avec le rugby. Et voilà que l’Argentine s’est qualifiée pour les quarts de finale de la coupe du monde après avoir difficilement battu le Japon (39-27) dimanche. La veille, le XV du Trèfle a écrasé les Ecosssais. A eux, désormais, d’affronter les All Blacks en quarts. Quant au XV de la Rose, il sortait avec douleur des ronces samoanes. A l’heure où nous écrivons ces lignes, impossible de savoir si les Fidji ont renvoyé le Portugal au vestiaire (match à 21 heures ce soir, à Toulouse), mais on sait que les chouchous du public n’ont besoin que d’un point pour se qualifier. Et qu’après la rencontre, les coéquipiers de Waisea Nayacalevu devraient se plier au rituel millénaire du kava… Et le kava c’est quoi ? Eh bien, Nicolas Stival vous dit tout par là.

Fidji - Portugal : Interdit en France mais primordial pour les Fidjiens… Qu'est-ce que le kava ? https://t.co/Sg7eBqtZJZ pic.twitter.com/j73xPSIxSy — 20 Minutes Toulouse (@20minutestoul) October 8, 2023



4. Renaissance « pump up the JAM »

Le parti Renaissance a fait sa rentrée - pardon son campus - ce week-end à Bordeaux avec l’Europe en ligne de mire. Et dimanche, les JAM (jeunes avec Macron) étaient attendus pour mettre un peu d’ambiance dans les travées parfois endormies du camp présidentiel. Mais à quoi reconnaît-on un vrai « JAM », comme ils aiment à s’appeler ? Notre journaliste politique Thibaut Le Gal était à Bordeaux et en a parlé avec Ambroise Méjean, président du mouvement de jeunesse et Albane Branlant, l’une des porte-paroles. Première chose, un JAM est fan d’Emmanuel Macron et « sera là jusqu’au bout pour lui ». Deuxièmement, il « a ce côté impertinent, cette capacité à bousculer un peu avec des propositions innovantes ». Pour le reste, c’est dans le reportage de Thibaut.

5. La frite s’ambiance

Il suffisait de se lancer. Samedi s’est tenu à Arras (Pas-de-Calais), le premier championnat du monde de la frite. Une trentaine de candidats se sont démenés devant une foule plutôt dense, histoire de « défendre un savoir-faire, aussi bien professionnel que familial, sur le même modèle que la fête de l’andouillette qui a lieu tous les ans, fin août, à Arras ». La patate frite a donc été mise à l’honneur dans l’Artois, qui reste plus que jamais une terre à pommes de terre. L’objectif était aussi de surfer sur label européen de la gastronomie que les Hauts-de-France ont raflé cette année. Alors, pour l’occasion, la première confrérie de la frite fraîche a été créée.

Et lors du championnat, c’est le goût certes mais aussi les techniques de cuisson qui ont été jugées. Dans quatre catégories : la frite familiale, la frite authentique, la frite créative et la sauce frite de l’année. Pour connaître le nom du champion du monde de la frite authentique, c’est dans la vidéo ci-dessus.