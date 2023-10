« Homogénéiser les vitesses de circulation » pour éviter la formation des bouchons et, peut-être aussi, faire baisser la pollution. Ce sont les raisons avancées dans l’arrêté pris ce vendredi par Pierre-André Durand, le préfet de la Haute-Garonne, pour abaisser la vitesse maximale autorisée sur deux sections des voies rapides de Toulouse.

La première, où la mesure s’appliquera à partir du jeudi 19 octobre, est la partie de la RN124 située entre l’échangeur de la Salvetat-Saint-Gilles (n° 8) et celui du Perget (n° 6). Sur ce tronçon de quatre kilomètres actuellement limité à 110 km/h pour les voitures et à 90 km/h pour les poids lourds, le seuil limite autorisé passera respectivement à 90 et 80 km/h, comme sur le reste de la rocade.

Une évaluation sera faite

L’autre section concernée est le « bout » de rocade qui relie la Voie Lactée au Fil d’Ariane. A compter du 8 novembre, l’ensemble des véhicules ne pourront y dépasser les 70 km/h.

« Une évaluation des bénéfices de ces mesures sur les conditions d’écoulement, l’accidentalité et les effets environnementaux sera effectuée », précise la préfecture.