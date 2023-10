L’Université Lyon II a été vivement critiquée vendredi par l’exécutif régional et l’ambassade israélienne parce qu’une militante palestinienne a assisté la veille, dans le public, à une conférence dont elle avait été déprogrammée.

Mariam Abou Daqqa, militante du Front populaire de Libération de la Palestine (FPLP), une organisation qualifiée de terroriste par l’Union européenne, a brièvement pris la parole, depuis la salle, lors d’un temps d’échange, selon des vidéos mises en ligne.

Or, son « absence » à l’évènement, organisé jeudi soir par le syndicat étudiant Solidaires et le collectif Palestine 69, avait été requise par l’Université après des interventions de la préfecture et d’élus républicains.

La Région menace de suspendre ses coopérations financières avec l’établissement

Dans un courrier consulté par l’AFP, le président de région Laurent Wauquiez (LR) a menacé vendredi de « suspendre ses coopérations » financières avec Lyon II s’il n’obtenait pas l’assurance que « cette prise de parole inacceptable ne s’est pas produite avec le consentement même tacite de l’Université ».

L’ambassade d’Israël à Paris a quant à elle jugé, dans un communiqué, « choquant et consternant d’avoir laissé cette porte-parole de l’apologie du terrorisme déjouer l’interdiction de son intervention ».

C’était « une conférence publique », a toutefois relevé Jérôme Faÿner, président du collectif Palestine 69. « Nous avons laissé la parole à la salle. Dans ce cadre, elle a parlé 10 minutes sur 2h30 de conférence », a-t-il dit à l’AFP, en déplorant une polémique aux « proportions peu raisonnables ». Contactée par l’AFP, la direction de l’Université n’a pas réagi dans l’immédiat.

Deux conférences en présence de l’avocat franco-palestinien Salah Hamouri, soupçonné par Israël de liens avec le FPLP, ce qu’il nie, ont déjà été annulées cette année à Lyon par la municipalité.