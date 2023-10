Des fermetures qui suscitent une vive émotion… Berlin a invoqué vendredi des raisons financières et géopolitiques pour justifier sa décision de fermer plusieurs antennes des Instituts culturels Goethe, dont trois sites en France à Lille et Bordeaux, ainsi que le bureau de liaison de Strasbourg. Les Instituts Goethe de Paris, Lyon (avec une antenne à Marseille) et Nancy sont maintenus, ainsi qu’une antenne à Toulouse qui ne propose plus de cours de langue.

Pilier de la diplomatie culturelle et linguistique allemande, le réseau doit s’adapter « au changement d’époque », a affirmé la porte-parole, Kathrin Deschauer. Il s’agit de « réformes nécessaires », compte tenu de « l’évolution des conditions géopolitiques et financières », a expliqué cette porte-parole du ministère des Affaires étrangères lors d’une conférence de presse. Sept autres des 158 antennes du réseau mondial vont cesser leurs activités, dont les sites de Turin, Gênes et Trieste, en Italie, ainsi que Rotterdam (Pays-Bas) et Washington.

Vives protestations dans les régions concernées

L’annonce de ces fermetures a provoqué de vives protestations dans les régions françaises concernées. Elle intervient alors que les relations franco-allemandes traversent une passe difficile, plombées par plusieurs sujets politiques litigieux.

Pour Strasbourg, c’est « un nouveau coup porté au bilinguisme, au mépris de l’histoire de [la région de] l’Alsace, au mépris de l’histoire de nos deux pays », a déploré Frédéric Bierry, Président de la Collectivité européenne d’Alsace.

A Bordeaux, les collectivités ont déploré la perte d’un lieu « irremplaçable » qui « incarne sur le terrain les principes de l’amitié franco-allemande et du traité de l’Elysée, dont nous célébrons cette année le 60e anniversaire ». Une fermeture qui « aurait un impact très concret sur plusieurs projets en cours, tels que la préparation des 60 ans du jumelage entre Bordeaux et Munich. » Une pétition en ligne a été lancée pour s’opposer à cette fermeture.

L’Institut Goethe de Lille, ouvert en 1957, fut « le premier en France », a rappelé de son côté la métropole du nord de la France. « Il est un lieu ressource pour les Allemands de Lille, ainsi que pour toutes celles et ceux qui veulent apprendre la langue. Pour les jeunes Lillois, dont beaucoup n’ont pas la chance de profiter des opportunités de mobilité, il est une porte ouverte vers l’Allemagne et l’Europe » poursuit la collectivité.

Un signal « pas très heureux » reconnaît l’Elysée

La mairie de Lille demande « au gouvernement français d’interpeller son homologue allemand et défendre le maintien des Instituts en France. » Le président Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz ainsi que les ministres des deux pays ont rendez-vous lundi et mardi à Hambourg pour deux journées de travail. Le signal envoyé « n’est pas très heureux dans la période », a-t-on reconnu à l’Elysée.

En France et en Allemagne, le nombre d’élèves apprenant la langue du voisin ne cesse de diminuer.