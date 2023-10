« C’est devenu la hantise sur le TMB ». Géraldine, qui vient de boucler son troisième tour du mont Blanc, le confesse volontiers. La première chose qu’elle fait en arrivant dans un refuge, c’est de vérifier qu’il n’y ait pas de punaises de lit en « soulevant le matelas » et en « regardant la taie d’oreiller ». « On sait que ça se refile de trekker en trekker, argumente-t-elle. Tout le monde en parle. C’est même LA discussion du soir à chaque escale. »

« Parfois, j’ai abandonné l’idée d’aller en refuge car j’avais la trouille. J’ai préféré dormir dans des gîtes. Les tarifs sont plus élevés mais on a moins de risque de se taper des punaises », poursuit-elle.

« Enormément de travail en amont »

Depuis quelques semaines, les satanées bébêtes s’invitent de partout, y compris à l’Assemblée nationale, au point d’être considérées comme un véritable fléau et de relayer l’épidémie de Covid-19 au quatrième plan. De quoi donner du fil à retordre aux professionnels de la montagne. Carole, gardienne de refuge sur le parcours du mont Blanc en a fait l’amère expérience. Cette année, un cas a été détecté dans l’une de ses chambres. Très peu au regard du nombre de randonneurs accueillis tout au long de la saison mais il faut « vérifier tous les jours ». « C’est énormément de travail en amont. Cela demande beaucoup d’énergie pour ne pas en avoir », souligne-t-elle.

Dans son refuge, les consignes sont strictes. Les voyageurs ont l’obligation de laisser leur sac à dos dans un local. « Quand ils montent dans les dortoirs, ils ne doivent prendre que le nécessaire, leurs affaires pour dormir, leur brosse à dents. Tout le reste, ça reste dans le sac en bas », explique-t-elle. Les pièces sont régulièrement traitées à la vapeur, des quadrillages plastiques sont apposés sous les matelas. D’autres mettent les draps au congélateur pendant 72 heures car ces diables de punaises détestent le froid. « Malheureusement, on ne peut pas toujours y échapper », souligne encore Carole.

« Les refuges ont les moyens d’agir vite »

« Un refuge touché, c’est du stress. Ce sont des "emmerdements énormes" car il faut pouvoir s’en débarrasser pour ne pas que ça s’étende », confirme Eric Thiolière, accompagnateur montagne qui gère le site Internet Mon tour du mont Blanc. « Cela demande de fermer le dortoir ou la chambre contaminée, de reloger également les randonneurs. Si l’on ferme pendant quinze jours, c’est un manque à gagner mais c’est la partie la moins mauvaise. Le pire : l’énorme gestion morale, le stress, appuie-t-il. C’est un vrai sujet mais c’est loin d’être nouveau. »

Vingt-huit refuges, regroupés au sein d’une association, se sont saisis du problème dès 2017. Un référent, formé par des professionnels, a été désigné pour « briser le tabou » épauler au mieux les gérants et coordonner les actions. Chacun s’échange les infos sur un groupe WhatsApp. « Si l’on n’en parle pas, le problème augmente car les randonneurs sont itinérants. Alors quand l’un suspecte ou détecte un cas chez lui, il avertit les autres. Ensuite, on l’aide à prendre les dispositions nécessaires », explique Eric Thiolière.

Sur le site Internet, les informations et recommandations à destination des voyageurs ont été remontées en tête de page, à côté des réservations. « Aujourd’hui, on a de l’expérience. Les refuges peuvent traiter le problème rapidement ils ont les moyens d’agir vite. Les punaises de lit sont un fléau mais ce n’est pas une tare », complète l’accompagnateur, précisant que cette année, quatre cas seulement ont été détectés parmi les gîtes de l’association. « Quand on sait qu’on accueille entre 35.000 et 38.000 randonneurs par an, on s’en tire plutôt bien », conclut-il.