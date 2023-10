« Je suis triste et inquiet pour la liberté d’expression et la diversité des opinions à l’université. » Jeudi soir, une conférence de l’essayiste et président du mouvement Souverains demain ! Paul Melun devait avoir lieu dans les locaux de la fac de droit de Nantes. Invité par le syndicat étudiant de droite Uni, l’intervenant a déploré sur les réseaux sociaux l’annulation, à la dernière minute, de l’événement.

Et il n’est pas le seul à accuser l’université de Nantes de « censure ». « Nouvelle soumission des administrations universitaires face aux antifas et groupuscules d’extrême gauche », a réagi Eric Ciotti, président des LR, sur X (ex-Twitter), estimant que Paul Melun est « victime des censeurs de l’université ».

Raisons financières

Ce vendredi, Nantes université a quant à elle dénoncé « une manipulation grossière ». « Elle déplore l’instrumentalisation qui est faite de cette situation et appelle chacun à sa responsabilité ». Selon l’établissement, c’est l’Uni qui a finalement annulé le jour-même la conférence, ne pouvant finalement assumer les frais demandés pour assurer la sécurité de l’événement (116 euros).

Nantes Université dément formellement avoir annulé la conférence de @PaulMelun prévue le 05/10 et dénonce une manipulation grossière. Elle déplore l'instrumentalisation qui est faite de cette situation et appelle chacun à sa responsabilité. @nantes_uni pic.twitter.com/tk116PqxeN — Nantes Université (@NantesUniv) October 6, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



L’université dit appliquer les mêmes conditions pour tout rendez-vous ouvert au public, en présence d’une personnalité publique ou politique. La salle est fournie gracieusement mais c’est à l’organisateur, informé en amont, de régler la prestation de sécurité. « Jamais une conférence d’extrême-gauche sur le campus n’a eu à subir cela », estime l’Uni.