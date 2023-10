Le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce mardi 3 octobre quinze projets de mégabassines, ces retenues d’eau gigantesques qui puisent dans les nappes ou les cours d’eau pour servir à l’irrigation agricole, en Charente, dans les Deux-Sèvres et dans la Vienne. La préfecture de la Vienne a déjà annoncé son intention de faire appel mais cela reste « une bonne nouvelle car ces projets sont annulés jusqu’à nouvel ordre, donc rien ne va démarrer sur place », estime Julien Le Guet, porte-parole du collectif Bassines non merci, créé en 2017.

Des projets jugés néfastes sur le fond

Ce ne sont pas les premières annulations par la justice de ces réserves d’eau. En Charente-Maritime par exemple, cinq projets ont déjà été jugés illégaux en février 2023 mais en mettant en avant qu’ils contrevenaient au SAGE, le schéma de gestion de l’eau, qui encadre les volumes qui peuvent être prélevés dans le milieu naturel. La décision du tribunal de Poitiers est inédite au sens où elle va plus loin, en pointant des projets « surdimensionnés » qui ne tiennent pas compte « des effets prévisibles du changement climatique ». Le tribunal conclut même à « une erreur manifeste d’appréciation » de la préfecture « dans la mise en œuvre du principe de gestion équilibrée et durable de la ressource » définie par le Code de l’Environnement. Un délibéré qui fait dire aux anti-bassines que leurs arguments ont fait du chemin, après six ans d’actions militantes.

« On gagne quasiment presque toujours parce que c’est la loi-cadre européenne du Code de l’environnement qui prévaut et elle donne la priorité à l’eau potable, puis aux milieux aquatiques et seulement après à des projets économiques, analyse Julien Le Guet. Intrinsèquement, les bassines bafouent ces principes ». Les recours ont toujours porté leurs fruits selon lui, sauf en Vendée où « les associations de protection de la nature n’ont pas fait leur boulot », lâche-t-il.

Des décisions attendues pour « signer la fin des bassines en France »

« C’est un très gros coup dur pour les porteurs de projets, dont l’Etat, estime Julien Le Guet. La Sèvre Niortaise [principale artère hydraulique du marais Poitevin] c’est le dossier phare, et les décideurs regardent ce dossier de près, c’est l’ultime bataille. » Deux autres décisions devraient être rendues prochainement, sans que des dates soient disponibles. L’une par le tribunal de Bordeaux concernant des projets de réserve dans les Deux-Sèvres, dont Sainte-Soline et, l’autre par le tribunal de Poitiers sur la bassine de Priaire, une commune des Deux-Sèvres limitrophe de la Charente-Maritime. De l’avis du porte-parole de Bassines non merci, ces décisions pourraient « signer la fin des bassines en France ». Il y a urgence puisque la bassine de Sainte-Soline est en train d’être plastifiée et qu’on creuse celle de Priaire.

Le collectif espère que cette décision du tribunal de Poitiers sur quinze réserves va faire jurisprudence et se dit confiant puisque le travail des juges est de « dire le droit ». Sachant que le temps de la justice administrative peut être très loin et peut conduire à être mis devant le fait accompli, il demande un moratoire sur l’ensemble des projets de bassines, qui existent sur une quinzaine de rivières en France.