La Tam est formelle, il n’y a aucune punaise de lit dans les bus et les tramways, à Montpellier (Hérault). Jeudi, la structure en charge des transports dans la capitale héraultaise et la métropole ont fait intervenir une société spécialisée dans la lutte contre les espèces nuisibles, Antigone Service, une filiale du groupe Nicollin.

Trois chiens renifleurs ont inspecté « un échantillon de bus et de rames de tramway représentatif du parc », sur chacun des deux dépôts de la Tam. Et les toutous n’ont détecté « aucune punaise de lit sur l’ensemble de l’opération ».

La Tam rappelle toutefois que « les opérations de nettoyage des bus et des tramways sont réalisées à fréquence quotidienne, notamment par l’usage de produits fongicides et désinfectants. En complément, un traitement de désinsectisation systématique intervient tous les six mois, en amont de l’été et avant l’hiver, à bord de l’ensemble des véhicules ».