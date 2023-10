Vous l’avez probablement dans votre entourage cette personne qui, à chaque migraine, est persuadée d’avoir une tumeur au cerveau. Plus de 12 % des Français seraient touchés par de l’hypocondrie, une inquiétude permanente à propos de son état de santé et du fonctionnement de ses organes, pouvant aller de l’anxiété à la psychose, selon un sondage IFOP datant de 2014. Une situation difficile à vivre pour les personnes hypocondriaques elles-mêmes mais aussi pour leurs proches.

Si vous vivez en couple avec une personne hypocondriaque, votre témoignage nous intéresse. Comment se manifeste l’hypocondrie de votre conjoint ou conjointe ? Quels types de situations cela a-t-il pu engendrer ? Quel impact cela a-t-il sur votre couple et sur votre quotidien (vacances, relations avec les enfants etc.) ? Comment gérez-vous la situation ? Arrivez-vous à le rassurer et si oui, comment ? Vous moquez-vous parfois de lui ou des situations engendrées ? Essayez-vous de lui changer les idées ou de détourner son attention ? L’avez-vous poussé à consulter un professionnel ?