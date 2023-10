Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Un dernier duel de poule qui ressemble à un huitième de finale. Le XV de France, bien lancé sur le chemin des quarts de « sa » Coupe du monde, doit franchir une ultime étape, vendredi à Lyon, face à l’Italie, pour valider son billet.

Sur le papier, les Bleus, même privés de leur capitaine et demi de mêlée Antoine Dupont, n’ont pas grand-chose à craindre d’une équipe qui reste sur un naufrage devant les All Blacks (96-17) et qui ne les a battus qu’à trois reprises en quarante-sept oppositions, la dernière fois en 2013. Les All Blacks ont, eux, validé jeudi leur billet pour les quarts avec une victoire fleuve (73-0) contre l’Uruguay.

65 minutes et puis plus rien. L’Olympique de Marseille s’est complètement éteint en deuxième mi-temps au point de concéder le match nul contre Brighton (2-2) pour son deuxième match de Ligue Europa jeudi soir, après avoir pourtant mené 2-0 au stade Vélodrome.

Les militants socialistes ont validé jeudi soir la liste autonome de leur parti aux prochaines élections européennes, imitant ainsi leurs alliés du PCF et d’EELV, au grand dam de LFI qui souhaite une union de la gauche pour cette échéance.

L’issue du scrutin, organisé de 17 heures à 22 heures dans les sections du parti, ne faisait aucun doute : le texte d’orientation stratégique sur lequel les militants votaient a été adopté à l’unanimité le mois dernier par les cadres du Parti socialiste, réunis en bureau national.