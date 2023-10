Leur irruption soudaine dans le débat en fait les invitées surprises d’un dossier déjà tentaculaire. Deux centrales de production d’enrobés vont être, « temporairement », implantées le long du tracé de l'A69 entre Castres et Toulouse. L’une doit être installée à Villeneuve-lès-Lavaur, à la frontière du Tarn et de la Haute-Garonne – pas très loin du fameux Camping des platanes, un temps QG des opposants –, l’autre à Puylaurens. Chargées de fournir le revêtement des 53 kilomètres d’autoroute, elles doivent « tourner » entre 12 à 18 mois maximum, dont six mois de façon intensive début 2025, avant de disparaître.

Ces mini-usines à bitume, qui ressemblent davantage à des carrières, ne tombent pas du ciel. Elles étaient bien enfouies dans les milliers de pages du dossier déposé par le concessionnaire Atosca et validé par arrêté préfectoral. « Mais qui a lu entièrement les 16.000 pages du dossier ?, demande un habitant de Loubens-Lauragais, qui souhaite rester anonyme. J’ai même vu des maires de villages concernés qui n’étaient pas au courant ». Mais ça, c’était avant. « Maintenant je peux vous dire que les parents d’élèves du secteur sont vent debout et que des habitants qui n’avaient pas forcément d’avis sur l'A69 s’inquiètent », poursuit ce riverain.

« Livrer bataille »

Et dans ce coin où le vent d’Autan est omniprésent, le doute a essaimé. Au point qu’un nouveau collectif – encore un – contre l'A69 est né. Il s’appelle « Lauragais sans bitume » et a tenu ce jeudi soir sa première réunion publique dans une petite salle des fêtes du coin. Les questions sont nombreuses : « Qu’est-ce qui garantit que les fumées des centrales à bitume ne seront pas toxiques, alors que celle de Puylaurens sera à 1,2 km du village et de l’école de Saint-Germain-des-Prés ? Quelle assurance pour les parcelles agricoles bio voisines ? » égrène un porte-parole du jeune collectif, dont les membres se documentent pour l’instant, bien décidé à « livrer bataille. »

Un nouveau front pour Atosca, le concessionnaire choisi par l’Etat pour la construction de l’autoroute entre Castres et Toulouse. Et un nouveau sujet brûlant à désamorcer alors que plusieurs « écureuils », défenseurs des arbres, sont en grève de la faim et que le plus connu d’entre eux, Thomas Brail, a annoncé qu’il comptait aussi se lancer ce lundi 9 octobre dans une dangereuse « grève de la soif » si le chantier se poursuit.

Des huiles essentielles pour masquer l’odeur

Concernant les centrales, Atosca assure vouloir être totalement « transparent » et se veut « rassurant ». D’abord en faisant un rappel sémantique. « Il ne s’agit pass d’usines à goudron, ce dernier est interdit depuis les années 1980, mais de "centrales de production d’enrobés", composés d’un mélange de graviers, de sables, de fine et de bitume utilisé comme liant », explique l’entreprise. Elle assure aussi que les installations se conformeront « strictement à la réglementation en vigueur sur la qualité de l’air ».

Le schéma fournit par Atosca pour expliquer le fonctionnement de ses centrales de production d'enrobés. - Atosca

Sur l’implantation de ces sites temporaires, elle avance même un argument écologique. Ils seront situés à hauteur de deux futurs échangeurs, avec un accès direct au chantier. Les 500.000 tonnes d’enrobés fabriquées seront donc injectées toutes chaudes sur l’autoroute et « ce sont 20.000 camions qui ne circuleront pas dans le secteur pour les transporter ». Atosca reconnaît toutefois qu’une « nuisance peut subsister » : l’odeur, « en fonction de la météo et des vents ». Si elle devenait « vraiment gênante », le concessionnaire pense à un « palliatif » : « un boîtier [placé dans le conduit de la cheminée de la centrale] qui diffuse, sous forme de vapeur sèche, un mélange d’huiles essentielles et naturelles ». Pas de quoi rendre leur zénitude aux membres de Lauragais sans bitume. Eux retiennent surtout que, plus de Toulouse, les riverains de la centrale d’enrobés de Gragnagne, fermée depuis cet été, ont déposé « 200 plaintes » pour nuisances auprès des services de l’Etat.