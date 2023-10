Ni « panique générale », « ni psychose », martèle le gouvernement français, tentant de rassurer face aux punaises de lit. Alors que le débat sur ces nuisibles et leur recrudescence fait les gros titres en France, les journalistes étrangers scrutent, eux aussi, la situation. L’exécutif se veut rassurant mais les interventions de désinfestation ont augmenté de 65 % cet été par rapport à l’année dernière, d’après France Info.

Les signalements se multiplient, la population s’inquiétant de cette infestation. De quoi attirer l’attention de la presse internationale, surtout à moins d’un an des Jeux olympiques. Tour d’horizon d’une frénésie un tantinet exagérée, notamment dans les transports alors que la SNCF et la RATP assurent n’avoir trouvé aucune punaise de lit récemment.

« No one is safe ! »

Une myriade d’articles ont repris la phrase d’Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la Mairie de Paris qui a affirmé que « personne [n’était] à l’abri » sur LCI vendredi dernier. CNN a titré sur cette phrase quand d’autres médias anglophones l’ont cité à l’instar du Guardian ou The Mirror.

De nombreux médias étrangers se focalisent d’ailleurs sur Paris, quitte à créer un contraste saisissant entre la réputation romantique de la capitale française et la présence de ces insectes suceurs de sang. Ainsi, le New York Times s’amuse à titrer « City of Light or City of Bites ? » ( « La ville lumière ou la ville morsures ? »). Plus informative, la télévision italienne Rai News évoque « Paris face à l’invasion de punaises de lit ». Dans un reportage, la chaîne de télévision américaine CBS affirme que « la totalité de la ville est infestée par les punaises de lit ».

Conseils pour s’en prémunir

De nombreux médias étrangers se focalisent sur les transports en commun. Les punaises de lit « prennent même le train et le ferry », s’alarme ainsi la chaîne CBS. Les transports en commun concentrent beaucoup d’inquiétudes en France pourtant le ministre chargé des Transports, Clément Beaune, a assuré mercredi qu’il n’y avait « pas de recrudescence » dans ces lieux partagés.

Afin de vérifier une éventuelle augmentation des cas, il a toutefois demandé aux transports collectifs de publier des données sur les signalements « tous les trois mois ». Le journal espagnol El confidencial se focalise, lui, sur les écoles. Il rapporte ainsi la fermeture de l’école marseillaise Joséphine Baker et celle de l’école primaire Albert Camus à Villefranche-sur-Saône.

Tourisme et petites bêtes

La France est la première destination touristique au monde et de nombreux touristes sont inquiets à l’idée de ramener des punaises de lit à la maison. Un vol Paris-New York d’Air France a même été annulé mardi pour suspicion de punaises de lit. C’était toutefois une fausse alerte.

Ce qui n’empêche pas nos confrères de multiplier les articles qui listent des recommandations afin de passer entre les gouttes d’insecticide. Ainsi, Forbes délivre ces conseils sur « comme les repérer et éviter de les ramener à la maison ». D’autres pays sont toutefois concernés par cette recrudescence. Ainsi, le Guardian affirmait début septembre que les infestations avaient augmenté de 65 % au Royaume-Uni. Soit autant qu’en France.