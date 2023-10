Elles sont toutes petites, mais suscitent de grands stress. Les punaises de lit, insectes suceurs de sang, font beaucoup parler d’elles en ce moment, avec des suspicions d’infestation dans les transports et les cinémas, notamment. En France, plus d’un foyer sur dix a été touché ces cinq dernières années, selon les chiffres dévoilés en juillet par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Une réunion interministérielle est d’ailleurs prévue ce vendredi autour d’Élisabeth Borne sur le sujet.

Les établissements scolaires ne sont pas épargnés par ces nuisibles, même si rien n’indique pour l’heure leur prolifération tous azimuts. Plusieurs cas sont donc remontés récemment. « Mercredi, on a détecté des punaises de lits au CDI, dans des salles de classe et dans des salles de BTS esthétique », raconte à 20 Minutes Armande*, une enseignante du lycée Elisa Lemonnier de Paris. Le lycée Flora Tristan de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), et un autre dont le rectorat de Créteil souhaite taire le nom, ont été touchés la semaine dernière. Le collège Joséphine Baker de Marseille et l’école Albert Camus de Villefranche-sur-Saône (Rhône) ont également été infectés récemment. Tout comme l’école élémentaire et maternelle Paul-Eluard de Bagneux (Hauts-de-Seine), plusieurs dortoirs de l’internat du lycée Sévigné de Tourcoing (Nord), ainsi que l’internat du lycée Dupuy-de-Lôme, à Lorient (Morbihan).

« On sait gérer ce genre de situation »

Interrogé par 20 Minutes, le ministère de l’Education souligne que « le nombre de cas est épsilonesque comparé au nombre d’établissements scolaires (58.910) ». Contactés, la FCPE et la Peep, les fédérations de parents d’élèves, ne relèvent pas pour le moment d’inquiétude particulière de leurs adhérents sur ce sujet.

Aucune consigne nationale n’a d’ailleurs été donnée aux établissements en cas de détection. Pour l’heure, ce sont les académies qui agissent au cas par cas. « On sait gérer ce genre de situation. On a l’habitude d’organiser la continuité pédagogique », nous explique le rectorat de Créteil, qui incite les établissements à l’alerter très tôt, à la moindre suspicion de bestioles. Lorsque le cas s’est présenté au lycée Flora Tristan de Noisy-le-Grand, l’établissement n’a pas été fermé. Mais les cours ont été déplacés dans une autre aile du lycée. Les parents ont aussi été alertés. Dès le lendemain, une société de désinsectisation est intervenue. S’en est suivi un traitement par cryogénisation, une aération des bâtiments et un nettoyage. L’académie a ensuite vérifié, avec l’aide d’une société spécialisée, que les nuisibles avaient bien disparu.

Le droit de retrait en question

Au collège Joséphine Baker de Marseille, le rectorat a lui décidé de fermer l’établissement le temps de le traiter entièrement. « Les enseignants assurent la continuité pédagogique grâce des cours en distanciels accessibles via Pronote. Et le collège va rouvrir lundi », nous indique le rectorat de la cité phocéenne. L’école Albert-Camus de Villefranche-sur-Saône (Rhône) a elle aussi fermé du 29 septembre au 5 octobre pour être traitée, après une première fermeture du 18 au 22 septembre.

Reste que les puces créent parfois quelques tensions dans les établissements. Dans de pareils cas, les enseignants veulent généralement exercer leur droit de retrait, lequel permet de se retirer d’une situation de travail « en cas de danger grave et imminent ». Cela a été le cas ce jeudi au lycée Elisa Lemonnier de Paris : « Les cours ont été annulés. Le proviseur voulait laisser le lycée ouvert, mais nous avons exercé notre droit de retrait. On ne veut pas ramener des puces chez nous et on sait très bien proposer des cours en visio », explique Armande. Reste à savoir si leur administration estimera que la situation rentre dans le cadre du droit de retrait. « Les professeurs qui l’ont fait valoir ont été entendus, mais il n’y a pas de risques majeurs à ce stade », nous indique, sans plus de précision, le rectorat de Paris. En cas de recours jugé abusif, l’administration peut procéder à un retrait de salaire.

Par ailleurs, les enseignants et les familles tiquent quand un établissement n’est pas traité entièrement, mais qu’une seule aile l’est. Car ils craignent que des punaises de lit restent ici ou là. Comme au lycée Flora-Tristan de Noisy-le-Grand. Idem au lycée Elisa Lemonnier où la loge a été traitée, et où vendredi « les parties contaminées seront fermées en attente d'une désinfection ». Mais les enseignants ne sont pas rassurés pour autant. « Les cours sont censés reprendre, mais nous ne souhaitons pas revenir en cours dans des salles potentiellement infestées de punaises. Nous allons organiser une AG vendredi matin devant le lycée », prévient Armande.