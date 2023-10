C’est une affaire qui pourrait faire tache dans le pedigree de l’établissement. Considéré comme le « meilleur lycée public » de Nice selon plusieurs classements, le lycée Masséna se retrouve aujourd’hui sous les projecteurs à cause des publications pour le moins intrigantes d’un professeur d’italien, comme l’a dévoilé Nice-Matin.

Des poèmes, des chansons explicites - au contenu sexuel, mais aussi des photos chocs où il se met en scène un pistolet sur la tempe ou un couteau sous le menton ont fait l’objet de signalements sur la plateforme Pharos. Les parents d’élèves, dont certains, mineurs, auraient été redirigés vers les profils de l’enseignant de 50 ans, s’inquiètent. Le rectorat a lancé une enquête.

Quels sont les contenus qui posent question ?

Sur sa chaîne YouTube où se mêlent extraits de film, vidéos de manifestation, de débats politique ou encore de paysage (un contenu très hétéroclite), le prof entonne aussi certains refrains de sa propre création. « Pansexuel aime tout le monde, Panpansexuel aime la fessée… », chante-t-il dans l’un. Un autre encore plus imagé et fleuri, repéré par Nice-Matin mercredi, n’était plus en ligne ce jeudi. « Ma fistule anale me fait mal, je renonce à la sodo faciale », y fredonnait-il. 20 Minutes a pu avoir également accès à ses publications Instagram, effacées depuis. Leur contenu était à l’avenant. Voire peut-être encore plus problématique. Sur le compte désormais vidé et en accès privé, où l’enseignant se présente toujours comme un « artiste photographe plasticien », ce dernier se mettait en scène un couteau sous le menton ou un pistolet sur la tempe. Cette photo, choc, s’accompagnait de paroles d’un morceau de Damien Saez : « Un jour c’est vrai je vais finir par me trouver un flingue et je descendrai dans la rue, si tu bouges je déglingue ! » Cash. L’autre précisait : « J’te ferai une guerre comme t’en a jamais eu ! » Sur d’autres posts, un billet de 100 euros et des rails de cocaïne ou encore des « lolitas » sur une plage.

Quelles sont les réactions dans le lycée ?

En découvrant les publications, « certains parents et moi-même, on a d’abord cru à une blague ou alors que ses comptes avaient pu être piratés », explique à 20 Minutes Khadija Elouahabi, la présidente de la FCPE (Fédération des conseils de parents d’élèves) des Alpes-Maritimes. La surprise passée, « c’est l’inquiétude et la crainte qui ont dominé », précise-t-elle encore. Et des signalements ont été adressés au chef d’établissement dès lundi, par mail. « Le problème, c’est que cet enseignant aurait fait la promotion de sa chaîne YouTube auprès de plusieurs élèves, des mineurs. C’était quelque chose de connu apparemment. En début d’année, avant d’avoir eu vent de ces posts, nous avions eu certaines remontées sur le fait qu’il pouvait être un peu bizarre, mais rien qui ne pouvait justifier alors qu’on saisisse l’encadrement du lycée ou le rectorat », détaille la responsable. Elle tient également à préciser que l’enseignant n’a en tout cas « jamais commis d’agression ou de violence quelconque » dans l’établissement.

Le lycée Masséna est situé dans l'hypercentre de Nice - Syspeo / Sipa

Quelles suites ont été données ?

En plus des mails envoyés par des parents d’élèves, un signalement effectué sur la plateforme Pharos (où des policiers et gendarmes vérifient que des contenus en ligne constituent bien une infraction) est remonté jusqu’au proviseur du lycée dès lundi. Ce dernier a averti mercredi le rectorat de Nice, qui a immédiatement réagi. « Nous instruisons le dossier », confirme une porte-parole à 20 Minutes. Selon nos informations, l’enseignant en question était absent ce jeudi. Pourrait-il être sanctionné ? Suspendu ? Le rectorat s’est engagé à donner rapidement des nouvelles. En attendant, les parents réclament la mise en place d’un accompagnement psychologique pour les élèves.