Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La fin de l’aide américaine pourrait être pour Kiev plus qu’un mauvais rêve. La crise politique à Washington pourrait en effet concrétiser cette menace, a pour la première fois laissé entendre Joe Biden. Pour tenter de changer cette situation qui l'« inquiète », le président américain a promis mercredi un « discours majeur » sur « l’extrême » importance de ce soutien militaire et financier.

Celui-ci est en effet crucial pour Kiev, mais aussi pour ne pas voir les autres alliés de Washington céder au découragement. Le Kiel Institute for the World Economy, un institut allemand qui tient le compte des aides versées, chiffre l’aide américaine à l’Ukraine à un peu moins de 75 milliards de dollars, dont plus de 42 milliards en assistance militaire. Cela fait des Etats-Unis le premier contributeur mondial en valeur absolue.

Fumée blanche pour les anciens salariés du privé. Les pensions complémentaires vont être revalorisées de 4,9 % à compter du 1er novembre, au niveau de l’inflation, ont annoncé les organisations syndicales et patronales gestionnaires du régime Agirc-Arrco, qui doivent encore signer l’accord décroché dans la nuit de mercredi à jeudi.

Durant les discussions, le gouvernement a eu les oreilles qui sifflent. Les syndicats et patronat ont en effet montré un front commun face aux velléités de l’exécutif de ponctionner les réserves de l’Agirc-Arrco, un « détournement de fonds » selon FO.

Les soirs se suivent et ne se ressemblent pas pour les clubs français engagés en Ligue des champions. Après la très belle performance de Lens contre Arsenal mardi, le PSG a vécu mercredi une très mauvaise soirée. Paris a en effet complètement raté son plus gros test de ce début de saison en allant perdre 4-1 à Newcastle.

Alors, accident de parcours ou révélateur d’un plus grand mal ? Envoyé spécial à St James' Park, notre journaliste William Pereira va répondre pour vous à cette (trop) traditionnelle question pour le club de la capitale.