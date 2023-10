Sur toutes les lèvres (beurk) ces derniers jours, les punaises de lit démangent-elles plus qu’elle ne devraient ? Si le ministre de la Santé a estimé mardi qu’il n’y avait « pas de panique générale » au sujet de ces véritables nuisibles, l’inquiétude sur leur éventuelle présence à (très) large échelle est une réalité. Y compris dans les transports après des détections dans le métro parisien, à bord de TGV ou encore dans la zone d’attente de l’aéroport de Roissy. A Nice, s’il « n’y a eu aucun signalement », comme le confirme une porte-parole de la métropole Nice Côte d’Azur, la collectivité invite pourtant la presse « à assister à la première désinfection d’une rame de tramway », ce mercredi soir.

« Alors que la prolifération de ces nuisibles s’accentue et que l’enjeu pour les Niçoises et les Niçois est d’utiliser nos transports en commun en toute sérénité, Christian Estrosi a annoncé la mise en place d’une désinfection préalable et préventive dans les transports », écrit la métropole dans un communiqué. « C’est vraiment une opération de prévention », précise la porte-parole.

« Pas de mesures d’aide actives »

Une opération qui laisse perplexe l’opposition. « Qu’il y ait une inspection, oui. Un traitement, je ne sais pas », réagit la conseillère municipale et métropolitaine (EELV) Juliette Chesnel-Le Roux. L’élue s’étonne par contre que, si « le conseil municipal avait voté une aide active à la lutte contre ces infestations pour les habitations », « à ce jour, il n’y a que des flyers d’explications », dit-elle.

La ville et la métropole assurent de leur côté avoir lancé un plan il y a deux ans, avec une aide financière de 175 euros pour financer les coûts de désinsectisation. En 2021, le service de l’Hygiène publique de la ville de Nice indiqué avoir traité 68 infestations, contre seulement une vingtaine en 2019.