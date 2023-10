Afin de lutter contre la « baisse du pouvoir d’achat » et la « fracture numérique », Nantes métropole va proposer à partir de 2024 une offre Internet « solidaire » dans 1.000 logements sociaux situés dans le quartier de Port Boyer, au nord du centre-ville, annonce la collectivité ce mercredi. Les mille appartements retenus disposeront d’une connexion Internet haut débit (10 Mbits/s), de la téléphonie fixe, ainsi que des 27 chaînes de télévision de la TNT.

Le prix sera de 2,90 euros par mois, soit presque dix fois moins cher que la plupart des offres du marché. L’abonnement, confié à l’opérateur Qoontoo, pourra toutefois être complété par des options supplémentaires (chaînes télévision, forfaits mobiles…) à des « tarifs abordables ».

Déjà en test depuis un an

Ce service public, mené avec le bailleur social Nantes métropole habitat, a déjà été testé dans près de 200 logements de l’agglomération nantaise depuis un an et demi. Il s’enrichira d’une plateforme numérique d’échanges de services entre locataires, d’une « application d’aide au maintien à domicile » et d’une « application d’optimisation de la consommation des fluides du logement ».

« Le numérique est indispensable dans la vie quotidienne, que cela soit pour trouver un emploi, communiquer avec ses proches ou s’informer. A Nantes, nous agissons au quotidien pour construire une métropole solidaire et inclusive », revendique Johanna Rolland (PS), maire de Nantes. Cette annonce intervient au moment où la Cité des ducs reçoit jusqu’à jeudi le congrès HLM de l’Union sociale pour l’habitat (USH).