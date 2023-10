La psychose continue de gagner du terrain autour des punaises de lit. Ces dernières semaines, la présence de ces petits insectes a été signalée dans des cinémas parisiens, des trains et métros, un hôpital toulousain, un collège marseillais ou encore dans la zone d’attente de l’aéroport de Roissy. Si tous ces cas ne sont pas avérés, leur médiatisation a engendré une vague de panique dans le pays.

Face à l’angoisse croissante, une réunion interministérielle est prévue ce vendredi. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, promet d'« apporter rapidement des réponses aux Français ». Mais concrètement, quelles sont les pistes qui peuvent être envisagées ? 20 Minutes s’est penché sur le sujet.

Surveiller le phénomène

La première mesure consisterait à tout simplement recenser le phénomène. « Nous ne savons pas aujourd’hui s’il y a plus de punaises de lit en France qu’en 2019, parce qu’il n’y a pas les outils de surveillance sanitaire de ce qui devient un problème de santé publique », a déclaré mardi Bruno Studer. Le député Renaissance est à l’origine, avec ses collègues Sylvain Maillard et Robin Reda, d’une proposition de loi sur le sujet qui devrait être présentée à l’Assemblée début décembre.

Un plan interministériel sur les punaises de lit datant de mars 2022 avait pourtant déjà pour objectif d’observer et de surveiller le phénomène, avec la mise en ligne d’un observatoire national en septembre 2022. Résultat, un an plus tard : une plateforme numérique « Stop-punaises.beta.gouv.fr » est en test seulement sur les départements des Bouches-du-Rhône et du Rhône.

Pour voir l’étendue de l’infestation en temps réel, la ville de New York, aux Etats-Unis, qui s’est longtemps battue contre l’invasion des punaises de lit, a créé pour sa part un site pour inciter toute personne ayant des punaises de lit chez elle à les déclarer, afin de prévenir au plus vite ses voisins.

Informer la population

Faire preuve de pédagogie semble également nécessaire. « Savoir reconnaître physiquement une punaise de lit et les traces qu’elle laisse est primordial », explique Stéphane Bras, porte-parole de la Chambre syndicale 3D (des industries de la Dératisation, Désinsectisation et Désinfection). Etre informé permettrait d’avoir de bons réflexes en matière de prévention, de repérage mais aussi de solutions à mettre en place face à une invasion de punaises de lit. Lancer une vaste campagne d’information faisait justement partie des six axes du plan interministériel de mars 2022. Le but de cette mesure : « sensibiliser les particuliers et les professionnels les plus exposés afin de prévenir et de repérer au plus tôt l’infestation ».

Limiter le prix des interventions de désinfestation

Parmi les mesures envisagées par le gouvernement, le ministre de la Santé a fait part de son souhait de limiter les tarifs des interventions de désinsectisation. « Ce qui me préoccupe, c’est que les gens ne se fassent pas gruger avec des boîtes qui leur font payer 2.000 ou 3.000 euros » pour les débarrasser de ces punaises, a confié mardi Aurélien Rousseau, dénonçant des « abus ».

Pour faire face à cette problématique, Stéphane Bras estime qu'« on peut faire des mutualisations, avec un fond spécial abondé par des bailleurs sociaux par exemple ».

Orienter les particuliers vers des professionnels reconnus

La qualité du travail des entreprises de désinsectisation est effectivement très inégale. Pour Stéphane Bras, « quand on est malade, on va voir un médecin inscrit à l’Ordre des médecins. Il faut faire pareil dans ce cas en contactant un professionnel ayant effectué une formation validée par les services gouvernementaux. » Le ministre de la Santé a rappelé ce mardi l’existence de 450 à 480 « professionnels agréés », à retrouver ici et là.

Clarifier les responsabilités entre bailleurs et locataires

Le plan interministériel de 2022 entendait « clarifier les responsabilités entre bailleurs et locataires ». Pourtant, en France, depuis 2018, la loi précise que le propriétaire du logement est tenu de payer la désinfestation. Aux Etats-Unis, l’Etat de New York est allé plus loin en contraignant les propriétaires à prévenir leurs locataires de la présence des punaises de lit dans leur logement au cours douze derniers mois. Objectif : forcer les propriétaires à traiter leurs biens dans l’espoir de trouver un locataire.

Interdire l’abandon des matelas sans emballage

On reprend un nouvelle fois l’exemple américain. Pour éviter la prolifération, New York a interdit à ses habitants d’abandonner leur matelas dans la rue sans l’emballer, même sans signe d’infestation. Si aucun film plastique n’est présent autour du matelas, il leur en coûtera une amende de 100 dollars. Pour Stéphane Bras, cette politique de précaution est une bonne chose. « Si les personnes savent reconnaître les traces de punaises de lit, elles peuvent ramasser des meubles dans la rue ou acheter en seconde main car elles sauront aussi, dans le cas échéant, que faire pour les traiter si elles peuvent les faire entrer chez elles. »

Le professionnel tempère toutefois. « Si la politique new-yorkaise a permis aux habitants d’avoir les bons gestes citoyens face au risque de punaises, personne ne peut empêcher les punaises d’entrer dans les villes puisqu’elles se promènent avec nous. »