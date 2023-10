Un chiffre : 102.000. C’est le nombre de véhicules en moyenne qui transitent chaque jour sur l'A7 dans les deux sens de circulation. Partant du constat que cette autoroute est « régulièrement » embouteillée « aux heures de pointe du matin » et qu’il fallait absolument améliorer la fluidité du trafic entre Lyon et sa voisine Saint-Etienne, l’Etat a annoncé ce mercredi du changement.

A la « fin de l’année 2023 », la voie de circulation de gauche sera réservée aux covoitureurs, aux cars et aux véhicules munis d’une vignette Crit’Air 0 entre les échangeurs de Feyzin et de Ternay, soit une portion de huit kilomètres. Mais seulement le matin entre 7 heures et 9h30 « dans un premier temps ». En revanche, cette voie ne sera pas activée les week-ends, ni les jours fériés.

La vitesse abaissée

Autres changements : la vitesse sera ramenée à 50 km/h sur toutes les voies de circulation incluses dans le tronçon en question et à 90 km/h au lieu de 110 km/h actuellement sur « toute la section terminale de l'A7 ».

Quant aux contrôles ? Un radar pédagogique sera installé afin de sensibiliser les usagers tandis que des panneaux lumineux inciteront les contrevenants en faute à se remettre dans la bonne file. Ce qui n’empêchera pas les forces de l’ordre de « mener des opérations de verbalisation ».