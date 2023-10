Depuis plus de vingt ans, ils sont une cinquantaine, tous bénévoles et issus du cercle intime de Jean Coussau, à se réunir chaque année à Magescq dans les Landes, pour les vendanges de La Petite Lagune. Cette parcelle de 1.500 m2, nichée au fond du magnifique parc de 7 ha du Relais de la Poste, offre ainsi son propre vin du Pays des Landes à la célèbre table gastronomique du chef doublement étoilé.

Les vendanges de La Petite Lagune, microvignoble à Magescq dans les Landes, réunissent chaque année une cinquantaine de personnes. - Mickaël Bosredon

Une aventure totalement improbable, qui n’a été rendue possible que grâce à la détermination de Jean Coussau et à la solidarité de ses proches, qui ont tous mis la main à la pâte pour écrire l’histoire, unique, de ce microvignoble. Car La Petite Lagune est aussi, surtout peut-être, une histoire d’amitiés autour de bons vivants, les vendanges se terminant invariablement autour de la côte de bœuf de Chalosse, grillée au sarment de vigne, « le tout arrosé de Petite Lagune, évidemment » sourit Jean Coussau.

Une aventure « extraordinaire » menée « avec beaucoup d’amour et de bonne volonté »

Les vingt-et-unièmes vendanges du vignoble, organisées lundi dernier, n’ont pas dérogé à la règle. « Ici, tout est manuel et bénévole », insiste avec son accent du Sud-Ouest Jean Coussau, devant une enfilade de tables sur lesquelles une quarantaine de petites mains s’affairent à l’éraflage du raisin fraîchement récolté. « Cette aventure a démarré il y a presque 25 ans, en 1999, lorsque mes copains et mon frère m’ont offert pour mes 50 ans, 50 arbres fruitiers et environ un millier de pieds de vigne » poursuit le fringant chef étoilé, aujourd’hui âgé de 74 ans.

Au Domaine de la Petite Lagune, l'éraflage se fait entièrement à la main. - Mickaël Bosredon

« C’est une histoire incroyable, embraye Philippe Garcia, oenologue-consultant qui travaille notamment pour le château Malartic-Lagravière (grand cru classé de Graves), et maître de chai bénévole de la Petite Lagune depuis vingt ans. L’idée de départ de ce cadeau, était de l’offrir en tant que vigne ornementale, mais tout de suite Jean Coussau a voulu en faire du vin, et c’est là que tout s’est mis en route, avec notamment la volonté de créer un cuvier, lilliputien certes, mais qui a tout ce qu’il faut en matière de thermorégulation et d’élevage en barriques pour suivre les procédés d’élaboration du vin. » La magnifique bâtisse en briques du XIXè siècle qui abrite le chai, se trouvait à l’origine à Onesse-Laharie, « et c’est mon cousin charpentier qui l'a amenée ici pour la rebâtir à l’identique » raconte Jean Coussau.

L'ancien international de rugby Claude Dourthe, est le président de l'association Les amis de la Petite Lagune. - Mickaël Bosredon

Malgré quelques difficultés administratives au départ, la machine est lancée, et la première récolte s’effectue en 2002. « Une association, Les amis de la Petite Lagune, s’est créée avec des gens de tous horizons qui se réunissent une fois par an pour vendanger » poursuit Jean Coussau. L’ex-international de rugby Claude Dourthe en est nommé « président à vie ». Pour cet autre enfant de Magescq, c’est une aventure « extraordinaire » menée « avec beaucoup d’amour et de bonne volonté », dans un terroir « où il n’y a pas beaucoup de vigne. »

Le Père Etienne a assuré une messe durant les vendanges du domaine de la Petite Lagune. - Mickaël Bosredon

Les traditions, sur cette terre où l’on est fier d’être Landais, occupent également une place importante au Relais de la Poste. Ici, on défend avec vigueur le rugby, la chasse, parfois la corrida, Magescq étant un fief de ce qu'on appelle la « novillada non piquée »… La religion anime un peu moins les discussions, mais Annick Coussau, qui tient l'hôtel Relais & Chateaux du Relais de la Poste, et son mari ont tenu à rétablir une (courte) messe durant ces vendanges, assurée par le jeune et dynamique Père Etienne, un proche de la famille.

Vignoble bio

Non pas qu’il faille s’en remettre à Dieu pour s'assurer des vendanges prolifiques, mais sur ce terroir davantage réputé pour la chasse à la palombe, la cueillette des cèpes ou encore la production de foie gras, que pour son vin, autant mettre toutes les chances de son côté. Méconnu, le vin des Landes subsiste encore, que ce soit sur les coteaux du Tursan, à Chalosse, à Vieux-Boucau ou encore Capbreton, malgré une terre pas toujours adaptée. « A première vue, le terrain ici ce n’est que du sable, reconnaît Philippe Garcia. Sauf que là, à Magescq, à 1,20 mètre de profondeur, ô surprise, il y a une magnifique veine d’argile bleue, parfaite pour la vigne. »

Le vignoble de La Petite Lagune est composé à 50 % de merlot, 30 % de tannat et 20 % de cabernet sauvignon. « C’est conduit de manière bio depuis le départ, car cela fait des années que Jean Coussau a senti que la tendance est de produire de manière la plus saine possible » analyse Philippe Garcia.

« Je suis comme dans la pièce de Molière, je fais de la prose sans le savoir, rigole Jean Coussau. Cela fait 50 ans que je fais du bio et du local, par exemple 80 % de mes producteurs de légumes sont de Magescq. » Sans parler de son saumon de l’Adour, de son bœuf de Chalosse, de son foie gras de canard ou de sa palombe, des plats quasiment tous sourcés régionalement. « C’est du bon sens, c’est tout », soutient le chef étoilé.

Deux étoiles au Michelin depuis plus de cinquante ans

Un bon sens récompensé par deux macarons au Michelin depuis… 1972, record de longévité en cours. Et cette gastronomie haut de gamme, faite de grands classiques élaborés au rythme des saisons, un temps passée de mode il faut le reconnaître, séduit à nouveau. « Avant, on avait une clientèle vieillissante, ce qui me rassure c’est que depuis quelques années nous recevons à nouveau beaucoup de jeunes, le vendredi et le samedi » relève le chef. Clientèle que va s’attacher à fidéliser Clémentine, la nièce de Jean Coussau, qui se prépare à prendre le relais en cuisine.

Le chef doublement étoilé du Relais de la Poste, Jean Coussau, avec une bouteille de son Domaine de la Petite Lagune. - Mickaël Bosredon

Une cuisine concoctée évidemment pour s’accorder avec de grands vins, et au Relais de la Poste, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les… 11.000 bouteilles de la cave du restaurant. Juché sur son vélo électrique avec lequel il parcourt désormais de long en large l’ensemble du domaine du Relais de la Poste, Jean Coussau file nous ouvrir les portes de sa tanière, qu’il a lui-même confectionnée. Et entre les Petrus ou autres Romanée-Conti, il sort aussi les derniers millésimes de La Petite Lagune, qui lui tiennent tout autant à cœur.

La production du microvignoble tourne chaque année autour d’un peu plus d’une tonne de raisins, qui donnent quelque 800 bouteilles de rouge et 200 bouteilles de rosé de saigné, proche du clairet. « Le vin est servi ici au restaurant, et également chez Michel Guérard et chez Julien Duboué à Paris, des amis. On en vend aussi un peu à la boutique, à 20 euros la bouteille » poursuit Jean Coussau.

Réchauffement climatique et frelons asiatiques

Comme les autres vignobles, la vigne de La Petite Lagune a subi cette année les effets du réchauffement climatique. Le jour des vendanges, le thermomètre affichait 34 °C. Un 2 octobre. « Nous avons connu des excès de chaleur, jusqu’à 42 °C à l’ombre, après le 15 août, rappelle Philippe Garcia. Le problème est que le végétal n’avait pas été soumis, ni en juin ni en juillet, à de telles températures, si bien que cela a été terrible car il n’était pas habitué. Je compare cela à une peau qui n’aurait pas du tout pris le soleil, et qui tout d’un coup s’expose sans protection à de véritables coups de chalumeau. »

« Nous étions en plus en pleine période de maturation, poursuit l’œnologue, cela a fragilisé les peaux et les frelons asiatiques se sont mis dedans. Dans l’urgence nous avons dû poser le filet, qui sert aussi à protéger le vignoble des oiseaux, et nous nous sommes retrouvés avec une centaine de frelons piégés dessous, qui ont fini par s’attaquer entre eux. »

L’épisode a marqué le spécialiste. « C’est là qu’on se rend compte que nous sommes impactés depuis quelques années par des choses que nous ne connaissions pas avant. Si la vigne est une plante d’une résilience incroyable, la récolte, elle, subit depuis quelques années ces phénomènes nouveaux. » Raison de plus pour que les amis de La Petite Lagune, prennent encore davantage soin de ce microvignoble dans les prochaines années.