Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est une crise politique inédite à Washington. Mardi, le président de la Chambre des représentants a perdu un vote de confiance après une fronde de l’aile droite du parti républicain, une première dans l’histoire américaine. Kevin McCarthy n’aura donc été Speaker que 269 jours. Huit ultraconservateurs menés par Matt Gaetz, qui lui reprochaient d’avoir conclu un accord temporaire sur le budget pour éviter un « shutdown », ont voté avec les démocrates (216-210) pour le destituer. C’est l’élu de Caroline du Nord Patrick McHenry qui a été choisi pour devenir Speaker temporaire, le temps qu’un vote puisse avoir lieu. Vu la guerre intestine des républicains, amplifiée par la candidature de Donald Trump pour la prochaine présidentielle, cela pourrait prendre du temps.

Une page du journalisme politique se tourne. La voix si familière de Jean-Pierre Elkabbach s’est en effet éteinte mardi. Le journaliste est décédé à l’âge de 86 ans, ont confirmé le groupe Canal+ et Europe 1 dont il fut une figure durant des décennies. A cette annonce, les réactions ont afflué de la part de tous ceux qu’il avait interviewés. « Jean-Pierre Elkabbach a marqué de son empreinte toute une génération. J’en fais partie, pour avoir tant espéré, alors jeune élu, d’être son invité au micro d’Europe 1 jusqu’à ce qu’il me donne ma chance », a ainsi réagi l’ancien président Nicolas Sarkozy. Son successeur à l’Elysée, François Hollande a pour sa part loué une « pugnacité qu’aucun interlocuteur ne pouvait épuiser ».

Les Sang et Or ont la tête haute en C1. Dans une ambiance de feu, Lens est venu à bout d’Arsenal (2-1) mardi, fêtant par un très beau succès son premier match de Ligue des champions au Stade Bollaert depuis vingt et un ans. Cette victoire contre le favori de la poule B place le club artésien seul en tête devant les Londoniens et le Séville FC rejoint sur le fil par le PSV Eindhoven (2-2).