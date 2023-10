Fermetures d’établissements scolaires, nuisances signalées dans des transports ou des cinémas : les punaises de lit, fléau pas nouveau mais dont s’emparent divers groupes politiques, mettent désormais le gouvernement sous pression.

Face à l’angoisse croissante que suscitent ces insectes, le ministre des Transports Clément Beaune réunira mercredi les principaux opérateurs de transports et les associations d’usagers pour évoquer ce sujet sensible. La présence de punaises de lit a été signalée ces dernières semaines dans des cinémas, TGV, dans le métro parisien ou la zone d’attente de l’aéroport de Roissy. Mais tous ces cas ne sont pas avérés.

« Vendredi aura lieu une réunion interministérielle pour voir justement l’ensemble des composantes compétentes » sur la question des punaises de lit, a indiqué mardi soir sur RTL le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, promettant d' « apporter rapidement des réponses aux Français ».

Grand retour

Disparues de la vie quotidienne dans les années 1950, les punaises de lit ont fait leur grand retour depuis une trentaine d’années dans de nombreux pays développés à la faveur de modes de vie de plus en plus nomades, de consommations favorisant l’achat de seconde main et d’une résistance croissante aux insecticides. Ce problème touche tous les milieux sociaux.

Entre 2017 et 2022, 11 % des ménages français auraient été infestés, selon un sondage Ipsos réalisé en juillet pour un groupe de travail mis en place par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).