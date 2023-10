« On finira par être complètement exclus de la ville ! » Cette habitante de Pissevin ne décolère pas. Depuis la mort d’un enfant de 10 ans, victime collatérale d’une fusillade, le 21 août, dans ce quartier de Nîmes (Gard) gangrené par les règlements de comptes, les services publics fondent à vue d’œil. Dans les crèches et les centres de loisirs, la mairie, qui avait déjà fermé la médiathèque avant l’été, a décidé de revoir à la baisse les amplitudes horaires de l’accueil des enfants. L’agglomération, elle, a décalé la collecte des déchets de 5 heures à 8 heures du matin.

Et si la reprise a minima ce mercredi de la desserte en bus, suspendue pendant plusieurs semaines par l’agglomération, satisfait les habitants, ils ont du mal à comprendre que l’on puisse laisser un quartier à l’abandon.

« On fait des ghettos et on ne s’en occupe pas »

« Qu’est-ce qu’on en a bavé, sans bus !, s’emporte cette habitante. Pourquoi nous, à Pissevin, sommes-nous traités de la sorte, alors que d’autres quartiers de la ville ont connu autant de violences, et n’ont jamais été privés de transports ? » Pour cette dame, cela fait « vingt ans » que les habitants ont été « abandonnés » par les services publics. « Ce n’est pas nouveau, soupire-t-elle. Ça n’a jamais été rénové. Rien n’est fait. C’est une honte. On fait des ghettos, on rassemble des gens, et on ne s’en occupe pas. » Que les services publics quittent Pissevin, ce n’est pas la bonne solution, regrette-t-elle. Pour justifier leur désengagement, les collectivités pointent la sécurité de leurs agents, dans un quartier en proie à des trafics de stupéfiants. « Pourquoi auraient-ils plus peur ici qu’au Chemin Bas d’Avignon ? », un autre quartier sensible de Nîmes, s’interroge-t-elle.

Réduire les services publics, « une difficulté en plus pour les habitants »

« Réduire, à chaque événement dramatique, les services publics dans le quartier, c’est une difficulté supplémentaire, pour les habitants », dans un territoire où déjà, la rénovation urbaine promise se fait attendre, déplore Raouf Azzouz, le directeur du centre social Les Mille Couleurs, qui tente depuis vingt-cinq ans de faire dialoguer les habitants de Pissevin. « Les crèches, les poubelles, la culture, les médecins… On s’interroge, poursuit ce responsable associatif. Plus ça va, et plus ce territoire se détériore, malheureusement. »

Ce quartier, Alain Lorgeas le connaît comme sa poche. Cet ancien sous-officier parachutiste de 83 ans, président du comité de quartier, habite à Pissevin depuis 1972. Et il est consterné de voir comment les services publics sont rabotés. « Le maire [Jean-Paul Fournier, LR] a baissé les bras sur les quartiers dits sensibles, contrairement à ce qu’il dit, confie-t-il. Bien sûr, il protège ses agents. Mais il ne faut pas oublier qu’il y a plus de 15.000 habitants à Pissevin ! Au lieu de résister à la pression, on baisse le pantalon. »

« Reculer n’est pas une bonne solution », pour Vincent Bouget (PCF)

Vincent Bouget (PCF), secrétaire départemental du PCF et conseiller municipal et communautaire, comprend, lui aussi, que la ville protège ses employés. « Mais, en revanche, reculer n’est pas une bonne solution, confie l’élu. Depuis la mort de Fayed [le petit garçon tué le 21 août], la situation des habitants de Pissevin s’est dégradée, alors qu’on aurait pu espérer qu’elle s’améliore. On pourrait attendre du maire de Nîmes qu’il mette autour de la table la ville, les autres collectivités territoriales, l’Etat, les associations… Pour dire "Maintenant, on y va, et on y va tous ensemble". »

La ville et l’agglomération de Nîmes n’ont pas répondu aux sollicitations de 20 Minutes. Dans leurs communiqués publiés depuis la fin du mois d’août à propos du quartier Pissevin, ces collectivités mettent en évidence leur souhait de ne pas exposer leurs agents à la violence. « Dans un contexte où de graves problèmes de sécurité perdurent dans le quartier de Pissevin, j’ai été tenu informé des difficultés qui pèsent au quotidien autour des services communaux », indiquait le maire, Jean-Paul Fournier, le 29 septembre, dans un communiqué détaillant l’aménagement des horaires des services publics dans le secteur. « Aucune amélioration de la situation sécuritaire du quartier ne se dessine à court terme (…) La priorité absolue doit être accordée à la sécurité des personnes, aux enfants, leurs familles et aux personnels qui travaillent dans ce quartier. »

Dix jours plus tôt, le 19 septembre, Nîmes Métropole, qui avait suspendu la desserte en transport du quartier Pissevin, disait entendre la demande des usagers de reprendre le service au plus vite. Mais la collectivité disait, aussi, comprendre « l’anxiété des chauffeurs à travailler dans les conditions et les circonstances qui ont marqué dramatiquement les quartiers ». Mais la ville et l’agglomération de Nîmes attendent aussi, ont-elles indiqué ces dernières semaines, que l’Etat prenne ses responsabilités, en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants et les règlements de comptes, à Pissevin.