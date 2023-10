Un ancien centre de vacances EDF de Menton va-t-il être mis à contribution pour gérer l’accueil des mineurs non accompagnés (MNA) dans les Alpes-Maritimes ? Pour la commune, sollicitée par 20 Minutes, la décision est « a priori » actée même si des travaux de remise aux normes sont nécessaires. Mais le conseil départemental, à qui incombe la charge de ces migrants qui n’ont pas atteint la majorité, assure de son côté qu’il « ne s’est pas prononcé sur ce site ».

Pas encore en tout cas. Des agents de la collectivité ont récemment visité cette bâtisse située sur les hauteurs de la ville qui pourraient renforcer d’une cinquantaine de places les capacités d’hébergement de la collectivité largement saturées.

Plus du double par rapport à 2022

Selon les autorités, le nombre de MNA en provenance d’Italie a doublé depuis le début de l’année dans le département des Alpes-Maritimes. Du 1er janvier au 25 août, 3.950 de ces migrants mineurs, en provenance principalement de Guinée, Côte d’Ivoire, Tunisie et Soudan ont été « interceptés puis placés en foyer ». Sur la même période, en 2022, ils avaient été 1.925. Le dispositif d’accueil compte un millier de places.

« Dans ces conditions, les mineurs doivent stationner pendant un, deux ou trois jours dans les locaux de la Police aux frontières à Menton » avant leur prise en charge par les services départementaux, indiquait la préfecture à l’AFP à la fin de l’été. Une situation qui a été dénoncée par les associations d’aide aux migrants.

L’appel à la rescousse de l’Etat

Devant l’afflux de MNA dans le département, son président Charles-Ange Ginésy (LR) a, à de nombreuses reprises, interpellé le gouvernement. Dans un courrier encore adressé au président de la République, le 20 septembre, l’élu « réitère [son] appel pour que l’État (…) prenne en charge l’accueil et l’orientation des mineurs non accompagnés à la frontière franco-italienne avec les moyens financiers, logistiques et humains à la hauteur de cette situation exceptionnelle ».

Une semaine plus tôt, Gérald Darmanin s’était rendu à Menton avec la promesse d’un renforcement de la « boarder force » installée à cette frontière. « Un doublement des effectifs douaniers » et « un doublement des effectifs Sentinelle » étaient programmés. Rien, en revanche, n’avait été annoncé pour soulager les structures d’accueil des migrants les plus jeunes. « Les mineurs ne dépendent pas du ministère de l’Intérieur », avait botté en touche le ministre dans les colonnes de Nice-Matin.