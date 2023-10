« C’est aux toilettes que j’ai composé mes meilleures chansons », avouait Paul McCartney (pour les deux du fond : c’est l’un des membres de Beatles et le meilleur, mais ça, c’est plus un avis perso). Sans avoir écrit une chanson aussi belle que Yesterday, de nombreux Français sont un peu des Beatles en puissance, et bouleversent leurs vies lors d’un passage aux sanitaires. Selon une étude OpinionWay pour la Compagnie des Déboucheurs, 25 % du pays dit avoir déjà pris une décision importante dans sa vie aux toilettes.

Vous faites partie de ce quart de Français ? Votre vie a été chamboulée lors d’un passage aux toilettes particulièrement méditatif ? Une décision de mariage, de divorce, un changement professionnel, un oui décisif a découlé d’une pause WC ? Racontez-nous dans cet appel à témoignage, on veut TOUT savoir