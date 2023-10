« On n’est pas nés sous la même étoile ». Les paroles de ce morceau mythique d’IAM sorti en 1997 résonnent toujours dans une France toujours plus fracturée. Alors que l’inflation galopante met à mal les plus fragiles de notre pays, l’État a commandé une enquête nationale aux services de l’Insee sur l’état de la pauvreté en France. Objectif affiché : avoir une photographie de la situation du pays afin d’adapter au mieux les politiques publiques de lutte contre la précarité. Publiée ce mardi 3 octobre, cette photo de classe permet de constater qu’il existe des disparités très importantes entre les régions. Même en mettant de côté la Réunion et la Martinique (qui affichent des taux de pauvreté de 35 et 26 %), on peut rapidement voir que certaines régions comme la Corse, les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur son beaucoup plus exposées que les territoires de l’Ouest.

En France, seules deux régions parviennent à afficher un taux de pauvreté inférieur à 12 % : les Pays-de-la-Loire, champions de France, et sa voisine la Bretagne. Le département de la Vendée fait même office d’ovni, avec un taux de pauvreté à 8,9 %, soit de très loin le plus faible de France. Pourquoi l’Ouest français s’en sort mieux ? D’abord parce que ces deux régions affichent les taux de chômage les plus bas de France avec 5,6 et 5,7 %. « C’est la première des raisons. La situation économique des deux régions est bonne et l’emploi continue d’y progresser », souligne Eric Lesage, directeur régional de l’Insee. Parmi les « profils » identifiés par l’institut de statistiques comme les plus fragiles, on trouve la moitié de ménages qui ne « sont pas insérés dans l’emploi ». Comme ils sont moins nombreux dans l’Ouest, ils pèsent moins dans les statistiques. Mais l’activité économique n’est pas la seule raison à cette singularité.

En France, la Bretagne et les Pays de la Loire présentent un taux de pauvreté inférieur à la moyenne nationale, qui s'établit à 14,4 % des habitants. - Insee

En Bretagne comme dans les Pays-de-la-Loire, on trouve également une forte proportion de personnes propriétaires de leur logement et qui vivent, pour bon nombre d’entre elles, en maison plutôt qu’en appartement. C’est aussi dans ces régions que les écarts entre les plus riches et les plus pauvres sont les plus faibles. Une autre explication tient à la composition même des familles. En Bretagne, par exemple, les familles monoparentales représentent 20 % des ménages, contre plus de 22 % sur le plan national. Un « profil » qui fait souvent face à d’importantes difficultés financières mais qui est moins représenté dans ces régions.

Derrière ces simples réalités économiques, on peut également citer d’autres singularités qui permettent à ces deux régions de se distinguer. Leur très fort taux de réussite au baccalauréat, qui emmène davantage de jeunes vers l’emploi. L’importance du maillage associatif permettant de protéger les plus faibles. Ou encore la meilleure offre de modes de garde d’enfants. « Cela permet aux personnes qui sont en recherche d’emploi de se libérer plus facilement », détaille Laurent Alaton, commissaire régional à la lutte contre la pauvreté en Bretagne.

Des retraités plus aisés

Très attractives, notamment de par leur littoral, les deux régions du Grand Ouest attirent aussi davantage de retraités aisés. Il n’est d’ailleurs pas surprenant d’observer que les territoires les moins épargnés par la pauvreté sont soit situés dans les grandes villes, soit dans les secteurs ruraux les plus reculés. C’est notamment le cas dans le centre Bretagne où l’activité économique tourne au ralenti et fragilise la vie de ses habitants. Mais on reste loin, très loin des anciens bassins miniers des Hauts-de-France ou des quartiers nord de Marseille. Pour terminer cet article comme il a commencé, on pourrait citer le chanteur Maxime Le Forestier, qui interrogeait déjà en 1987. « Est-ce que les gens naissent égaux en droits, à l’endroit où ils naissent ». Cette énième enquête statistique semble montrer que non.