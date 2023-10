« L’objectif, c’est Paris. » Deux mois et demi après le lancement de ses lignes Marseille-Madrid et Lyon-Barcelone, Renfe n’a pas caché ce mardi en conférence de presse sa stratégie à venir, soit « une liaison entre Paris et Barcelone ». Elle espère obtenir d’ici juin 2024 l’homologation du matériel pour lancer la ligne. La compagnie ferroviaire espagnole n’exclut pas non plus de répondre à des appels d’offres sur des TER, pour lesquels elle exprime un « grand intérêt ». D’ici là, Renfe accélère le rythme de son développement en France après un été qu’elle estime prometteur.

« Au cours de ces premiers mois d’activité, Renfe a transporté 105.000 passagers sur ces deux lignes à grande vitesse, dont 37.000 entre Marseille et Madrid », indique Susana Lozano, directrice du projet international Renfe en France. Avec un taux d’occupation de « 81 % », soit l’équivalent de ce qu’a annoncé la SNCF sur ses TGV estivaux. « Pour l’année prochaine, nous attendons une demande supérieure à 400.000 voyageurs », poursuit-elle. Car Renfe fait désormais rouler ses trains tous les jours sur ces deux axes entre la France et l’Espagne. Et non plus seulement les fins de semaine.

Une promo jusqu’au 10 octobre

Pour l’occasion, elle lance une offre « petit prix », valable sur son site Internet du 4 au 10 octobre, pour voyager à partir du 23 octobre et jusqu’au 9 décembre en Espagne. Et ce au prix de 39 euros pour les trajets les plus longs. Cette campagne promotionnelle vise à « mieux faire connaître » les trains Renfe et convaincre vacanciers mais aussi travailleurs à choisir le train plutôt que l’avion pour des trajets France-Espagne. « Le train, c’est donner plus aux clients que seulement le transport », lance Susana Lozano, qui égraine les avantages : le « confort », le « wifi gratuit », l’accessibilité des gares, les « trois valises incluses, sans frais supplémentaires », les « paysages qui sont aussi un spectacle ».

« Cinq heures de train, on pourrait dire que c’est beaucoup pour un train à grande vitesse comparé à un vol entre Marseille et Madrid, poursuit-elle, mais c’est compétitif en termes de temps si l’on compte les passages de sécurité, la liaison avec l’aéroport, etc. » Mais quid du tarif qui fait souvent choisir l’avion plutôt que le train ? Sur le sujet, Renfe botte en touche, ne livrant pas une fourchette de ses tarifs sur ses lignes internationales. Et affirme que l’opération « petits prix » n’est en aucun cas l’illustration d’une stratégie low-cost : « C’est une campagne traditionnelle de promotion, pour faire mieux nous connaître, réagit Susana Lozano. Mais nos lignes Marseille-Madrid et Lyon-Barcelone, ne sont pas des trains low-cost, c’est un autre produit. »