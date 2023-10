Saviez-vous que dans certains départements en France, l’eau ne coule pas dans le robinet chaque jour ? C’est le cas en Guadeloupe depuis plusieurs années, où les habitants souffrent de coupures intempestives et récurrentes ou de problèmes de qualité de l’eau distribuée.

Pour dénoncer ce manque d’eau courante, Samora Curier, un Guadeloupéen d’une trentaine d’années, planche depuis plusieurs mois sur le développement d’un jeu vidéo, baptisé « Eau secours ». « Je voulais trouver une manière différente d’aborder ce sujet », explique-t-il. Connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme du Mwakast, il espère par ce biais sensibiliser le grand public, mais aussi en faire un outil pédagogique.

Un réseau constamment instable

« Eau secours » est un puzzle game, c’est-à-dire un casse-tête. Le joueur incarne le personnage de Toupit', un jeune Guadeloupéen mandaté par l’esprit de l’eau, Manman Dlo, pour réparer le réseau d’eau courante et ainsi la reconnecter la population. Ainsi, au premier niveau du jeu, le gamer doit relier des maisons à des tours d’eau.

Dans les niveaux suivants, Samora et son équipe vous réservent des surprises. Par exemple, il faudra vaincre des monstres en chlordécone - un pesticide utilisé à la fin du XXe siècle dans les bananeraies de la Martinique et de la Guadeloupe, qui a empoisonné une large partie de la population - envoyés par le méchant du jeu, le général Dézò͘d pour attaquer le réseau. Une manière d’illustrer l’une « des réalités de chez nous », précise Samora. « Comme c’est un réseau vétuste, à qui on met des petits pansements, il faut toujours revenir dessus pour réparer une fuite. Il y a un côté sempiternel. On voulait montrer que le réseau n’est jamais stable », ajoute-t-il.

Une sortie prévue en 2024

Le jeu vidéo sortira courant 2024. Pour financer le projet, l’équipe a lancé depuis le 1er septembre une campagne de crowdfunding sur la plateforme Ulule, qui se termine le 6 octobre. Ils ont pour le moment recueilli plus de 10.000 euros.

La Guadeloupe n’est pas le seul département français à manquer d’eau. A Mayotte, une crise de l’eau perdure depuis plusieurs semaines sur fonds de sécheresse et de dysfonctionnement dans la gestion des infrastructures.