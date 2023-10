La ville de Montpellier (Hérault) a pris un nouvel arrêté, pour interdire la tenue d’un spectacle de Dieudonné, a indiqué la mairie, dans un communiqué, ce mardi matin. Selon la commune, l’humoriste controversé a prévu de jouer le spectacle Sous bracelet : Un spectacle hors du commun, samedi, à 20 heures, dans un lieu qui n’a pas été précisé.

« Les nombreuses condamnations pénales dont Dieudonné M’Bala M'Bala a fait l’objet pour des propos injurieux, incitant à la haine raciale, négationnistes ou faisant l’apologie du terrorisme, et leurs caractères réguliers et répétés traduisent une volonté délibérée de diffuser un discours affectant le respect dû à la dignité de la personne humaine et contribuent à la fragmentation de la cohésion nationale, détaille la commune. Par conséquent, cet arrêté d’interdiction vise à garantir le respect de l’ordre public. »

La commune a ainsi interdit, dans cet arrêté, la tenue de ce spectacle, « sur tout lieu du territoire de la commune de Montpellier ». Le 5 août dernier, déjà, la ville de Montpellier avait interdit Dieudonné de se produire sur son territoire, dans un spectacle prévu le 18 août. L’humoriste s’était produit dans une commune proche de la capitale héraultaise. Sur son site Internet, la société de production du spectacle indique d’ailleurs que « le lieu exact sera communiqué par SMS au plus tard quelques heures avant la représentation ».