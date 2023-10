Les élèves de 1re et de terminale savent désormais quels seront les jours décisifs de leur année. Le ministère de l’Education a dévoilé la semaine dernière les nouvelles dates des épreuves du bac. La session 2024 démarrera le 18 juin avec l’écrit de philosophie. Suivront les épreuves écrites de spécialités les 19, 20 et 21 juin, puis le grand oral du 24 juin au 3 juillet 2024. Pour les élèves de 1re, les épreuves écrites anticipées du bac de français auront lieu le vendredi 14 juin, et les oraux entre le 24 juin et le 5 juillet. Les résultats seront publiés le 8 juillet.

« On affirme un choix clair : la reconquête du mois de juin, a commenté jeudi dernier sur TF1 le ministre de l’Education, Gabriel Attal. Les deux premières semaines de juin, tous les élèves seront en cours. Et la deuxième quinzaine, les 1res et terminales seront en épreuve ». Une décision liée au fiasco du calendrier du bac 2023 : les épreuves de spécialités ayant été positionnées en mars, de nombreux élèves qui avaient leurs notes en avril ont déserté les salles de classe, se privant ainsi d’une partie du programme. Par ailleurs, le positionnement de ces épreuves à la fin du deuxième semestre obligeait les enseignants à voir le programme au pas de charge, et de nombreux élèves estimaient ne pas avoir eu assez de temps pour se préparer aux épreuves.

« Ça va être hyperstressant et fatiguant pour les candidats »

Cette situation avait été dénoncée par les syndicats d’enseignants, de lycéens, de personnels de direction et par les fédérations de parents d’élèves. Gabriel Attal savait donc que sa décision de reporter les épreuves au mois de juin serait consensuelle. Mais le dévoilement du nouveau calendrier suscite des déceptions et des inquiétudes.

Tout d’abord chez les élèves de terminale, qui le jugent trop resserré : « Trois épreuves vont être condensées en une semaine. Ça va être hyperstressant et fatigant. C’est un retour en arrière car en 2018, les candidats passaient déjà une cascade d’épreuves la même semaine », commente Gwenn Thomas-Alves, président du syndicat FIDL, qui aurait préféré la tenue d’une épreuve par semaine. Ephram Belœil, président du syndicat la Voix lycéenne, redoute que les élèves fassent des comptes d’apothicaire : « Les deux épreuves de spécialités comptant pour 32 % de la note du bac et la philo pour 8 % pour les bacheliers généraux et 4 % pour les technologiques, certains vont miser sur les deux premières et auront tendance à laisser de côté la philo ».

Un planning très lourd pour les profs de français et de philo

Autre point qui gêne les lycéens : les résultats de Parcoursup tomberont à partir du 30 mai pour la phase principale d’admission, et à partir du 11 juin pour la phase complémentaire. « Ça peut déstabiliser les élèves qui n’auront reçu aucune proposition. Et à l’inverse démobiliser ceux qui auront été admis dans la formation de leur choix et ne verront pas l’intérêt de travailler beaucoup pour leurs épreuves, car leur avenir sera déjà scellé », estime Gwenn Thomas-Alves

Du coté des profs, ce calendrier suscite aussi des appréhensions. « Les profs de philo vont devoir faire passer l’écrit le 18, les épreuves de la spécialité humanités, littérature et philosophie le 19, 20 ou 21, et le grand oral à partir du 24. Tout en corrigeant les copies. C’est encore pire pour les profs de français, qui peuvent être sollicités pour l’écrit de l’épreuve anticipée le 14 juin, l’écrit de la spécialité humanités, littérature et philosophie le 19, 20 ou 21, le grand oral à partir du 24, et les oraux du bac français à partir du 24 là-aussi. Sans compter la correction des copies. Ils vont passer quelques nuits blanches », alerte Jérôme Fournier, secrétaire national du SE-Unsa. Pour alléger la charge de travail et augmenter le vivier des examinateurs-correcteurs, le Se-Unsa va demander au ministère qu’il appelle à la rescousse les profs de français de collège ayant récemment enseigné au lycée.

Quid des journées de révision ?

Chez les chefs d’établissements, on se prépare aussi psychologiquement à un marathon en juin : « Ces épreuves ramassées vont perturber nos établissements, car il faudra mobiliser beaucoup de salles et d’enseignants pour la surveillance et la correction. Le fait que des épreuves de spécialité se déroulent un mercredi (le 20 juin) pose aussi souci car en zone rurale, les bus scolaires ne circulent pas le mercredi après-midi », note Audrey Chanonat, secrétaire nationale SNPDEN.

Autre inconnue : y aura-t-il des journées banalisées avant les épreuves de spécialités pour permettre aux élèves de réviser. Sur TF1, Gabriel Attal a entretenu le flou en déclarant que « les deux premières semaines de juin, tous les élèves seront en cours ». L’an dernier, certains lycéens avaient protesté en constatant que des journées banalisées étaient prévues dans certains établissements, mais pas dans le leur. Forçant le ministre de l’époque, Pap Ndiaye, a en imposer à tout le monde quelques jours avant les épreuves. « Il faut une réelle semaine de révision. Quelques jours, c’est insuffisant », estime Ephram Belœil. « Il faudrait une circulaire pour cadrer nationalement les choses. Et prévoir par exemple que la semaine du 10 juin, des séances de révisions soient organisées au lycée pour permettre à ceux qui veulent y participer de le faire », suggère Jérôme Fournier. « Et il ne faudra pas le savoir au dernier moment comme l’an dernier. »

Pour permettre aux élèves de bien se préparer, les organisations lycéennes insistent sur la nécessité de remettre de l’ordre dans les bacs blancs : « Certains lycées en font deux dans l’année, quand d’autres n’en font pas. Or, cela permet aux élèves de réviser le programme et de revoir la méthodologie de la dissertation », estime Gwenn Thomas-Alves, qui souhaiterait des directives nationales aux établissements sur le sujet. Le bac n’a donc pas fini de faire parler de lui.