De la lance grecque à Marseille, de la pétanque en Corse ou encore raquette à neige à Clermont-Ferrand… La liste est longue des options sports les plus originales et cheloues. Entre les TD, les cours magistraux bien longs, l’université peut aussi être distrayante. Amusantes, décalées, passionnantes… Racontez-nous ce que vos facs vous proposent et ce que vous avez pu découvrir comme option dans le cadre de vos ECTS. 20 Minutes donne la parole aux étudiants.