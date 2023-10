Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La Guadeloupe est en alerte. Le département a été placé lundi soir en vigilance rouge pour fortes pluies et orages, en raison du passage de la tempête Philippe à proximité de l’archipel, a annoncé Météo-France dans son dernier bulletin d’alerte. Les écoles resteront fermées ce mardi, selon la préfecture, qui a annoncé que le centre opérationnel départemental (COD) - c’est-à-dire la cellule de crise - a été mis en place. La tempête, qui doit passer au plus près des côtes dans la nuit et ce mardi matin selon Météo-France, occasionne sur l’archipel de très fortes pluies et des inondations pour l’heure localisées, paralysant certaines routes depuis 19 heures (01h00 heure de Paris).

Emmanuel Macron a une nouvelle fois pris la parole lundi soir à la télévision. Huit jours après un entretien sur TF1 et France 2, le chef de l’Etat était cette fois l’invité du journal de France 3. Après une rentrée focalisée sur l’éducation, l’écologie et le pouvoir d’achat, le président s’est recentré sur le thème de la sécurité. Pour l’occasion, il s’est exprimé à peine plus de dix minutes depuis la place de l’hôtel de ville de Clairac, dans le Lot-et-Garonne. 20 Minutes revient pour vous sur l’essentiel des déclarations du locataire de l’Elysée lors de cet entretien consacré à la « sécurité et aux zones rurales ». Le chef de l’Etat avait annoncé quelques heures plus tôt la création de 238 nouvelles brigades de gendarmerie, dont plus de la moitié seront « mobiles » et se déplaceront dans un camion high-tech.

Donald Trump avait ce lundi encore une fois rendez-vous avec la justice. L’ancien président est jugé avec deux de ses fils pour avoir surévalué dans les années 2010 leur patrimoine immobilier de milliards de dollars. Le favori dans les sondages du camp républicain pour la présidentielle américaine de 2024 joue gros lors de ce procès civil, qui menace de lui faire perdre le contrôle de son empire économique, en plus de pénalités financières pouvant atteindre 250 millions de dollars. Costume bleu marine et cravate bleu électrique, il s’est montré virulent dès son arrivée à la cour suprême de l’Etat de New York, en qualifiant ce procès de « simulacre » et d’ « ingérence électorale » pour l’empêcher de revenir à la Maison-Blanche