Quel meilleur endroit sur Terre pour réaliser une nécessaire introspection que les sanitaires ? C’est ce que pensent 7 % des sondés d’une enquête OpinionWay pour la compagnie des Déboucheurs*. Ils estiment ainsi que les WC sont avant tout un lieu de « réflexion », où il est recommandé de mettre « ce temps à profit pour les grandes questions ». De même 25 % des répondants affirment avoir déjà pris une grande décision quand ils étaient aux toilettes. Mieux 4 % ne prennent des choix cruciaux pour leur vie qu’assis sur la lunette !

Mais pour maturer une bonne décision, il faut du temps et cette même enquête nous apprend qu’en moyenne, les Français consacrent 45 minutes par jour aux lieux d’aisances. Avec toutefois une différence entre hommes et femmes, puisque ces dernières y passent 54 minutes contre 36 minutes pour les hommes. Enfin un sondé sur cinq avoue y passer plus d’une heure par jour !

Certains n’hésitent pas à y passer des coups de fil

Alors évidemment, hors les besoins naturels, aux toilettes, on fait autre chose : que ce soit penser à tout ou à rien (41 %), surfer sur Internet (27 %) ou encore lire un magazine ou un livre (20 %). Certains répondants, qui ne sont que 6 %, indiquent même passer des appels téléphoniques, ce qui est toujours une activité risquée dans les WC. Enfin au rayon des incongruités, 2 % des sondés affirment y faire des siestes… Il faut dire que 17 % des Français considèrent les gogues comme « le seul endroit paisible de la maison ».

*Enquête menée les 13 et 14 septembre auprès d’un échantillon de 1.026 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.