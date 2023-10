Depuis lundi, les tout premiers canetons vaccinés contre la grippe aviaire caquettent dans des élevages du Gers et des Landes. Agés de moins de dix jours, certains d’entre eux ont eu droit à la visite de Marc Fesneau, le ministre de l’Agriculture, venu saluer en personne « ce moment d’optimisme retrouvé », et partagé par l’ensemble de la filière. « Depuis lundi matin, on ressent une immense joie », confirme Marie-Pierre Pé, la directrice du Cifog (le Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras) qui veut voir, enfin, dans cette série d’injections à la base du cou duveteux des volatiles « la promesse de la fin des abattages massifs que personne ne veut plus vivre ».

Il faut dire que les éleveurs ont payé un « lourd tribut » au fil des épisodes de l’épizootie qui a touché l’Hexagone en 2015, puis en 2017, et s’abat quasiment de manière continue depuis 2020, entraînant son lot de dizaines de millions d’abattages préventifs. Et d’angoisses, d’abord automnales, au moment de la migration des oiseaux sauvages, devenue permanente. « Car on observe depuis un an une endémisation, un maintien du virus dans la faune sauvage locale », souligne Jean-Luc Guérin, spécialiste des pathologies aviaires et responsable de l’équipe de virologie de l’Ecole nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT-INRAE). Le chercheur se réjouit de l’arrivée d’un vaccin qui est « l’aboutissement de deux ans de collaboration entre les professionnels et les scientifiques ». « Les données des essais sont très positives », ajoute-t-il, confiant,

40 millions de canards vaccinés pour commencer

Concrètement, la France s’est procurée un premier lot de 80 millions de doses d’un vaccin allemand. Les canetons devant recevoir un rappel après 18 jours, 40 millions des palmipèdes qui doivent rentrer dans la chaîne de production aux environs des fêtes, devraient être immunisés. Un deuxième lot de vaccins, pas forcément du même fabricant, doit suivre. « L’objectif est d’arriver d’ici quelques mois à une immunité collective », affirme Jean-Luc Guérin.

Certes, il y aura toujours des cas possibles chez les poulets et les dindes, qui ne sont pas concernés par la vaccination, et notamment au détour du passage d’un oiseau sauvage infecté par le virus H5N1, mais l’idée est qu’il n’y ait « plus jamais de grandes épidémies avec des transmissions d’un élevage à l’autre ».

Expéditions in extremis au Japon

Mais cette sérénité retrouvée dans le monde du canard, et aussi sûrement dans l’esprit des gourmets qui se demandent tous les ans s’il y aura assez de foie gras à Noël, ne va pas sans pression. Car la stratégie vaccinale adoptée chez nous – qui a nécessité un investissement de 96 millions d’euros – est inédite en Europe, rare dans le reste du monde. Des vaccins sont inoculés aux palmipèdes en Chine, au Vietnam ou en Egypte, mais dans les rangs des grands exportateurs, la France est seule. Et cette stratégie offensive, peut se transformer en frein pour vendre dans des pays à la législation contraignante. Comme le Japon, par exemple qui a déjà prévenu, que pas un foie, pas un magret de canard vacciné ne passerait ses frontières. « Avec 10 % des achats, c’est le plus gros pays importateur, souligne Marie-Pierre Pé. Et comme nous étions prévenus des lots qui lui étaient réservés sont partis ce week-end ». La responsable compte sur la « diplomatie sanitaire bilatérale », déjà déployée depuis plusieurs mois, pour convaincre les pays réticents via leurs responsables situés au plus haut de la pyramide sanitaire « La route est encore longue, reconnaît-elle. Tous les pays nous observent ».

« La vaccination est un privilège mais aussi une exigence, corrobore Jean-Luc Guérin, d’où l’importance de notre programme de surveillance très lourd et très contraignant qui nous est imposé par la réglementation européenne ». Alors, le bonheur est-il dans la campagne vaccinale ? La France, avec son pari audacieux, peut-elle transformer l’essai en avantage concurrentiel ? Réponse dans quelques mois.