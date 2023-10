Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le calendrier indique lundi 2 octobre, pourtant l’Hexagone va avoir chaud comme en plein cœur de l’été. Des records de températures sont en effet prévus ce lundi en France, au lendemain d’une chaleur déjà inédite pour cette période de l’année, avec 32 à 34 degrés attendus dans le Centre et le Sud-Ouest, et jusqu’à 36 dans le Béarn, prévient Météo-France. Le record national de chaleur pour un mois d’octobre, détenu par Ajaccio avec 35 degrés en 1988 et, sur le continent, par Dax avec 34,7 degrés en 1985, pourrait donc être effacé.

Après l’éducation et l’écologie en septembre, Emmanuel Macron va se concentrer en ce début octobre sur la sécurité. Le chef de l’Etat va pour cela dévoiler ce lundi, à l’occasion d’un déplacement dans le Lot-et-Garonne, les sites d’implantation de 200 nouvelles brigades de gendarmerie, une promesse de campagne de 2022. Très attendue par les territoires concernés, des zones rurales ou périurbaines, la liste est restée jalousement gardée et ne devrait être divulguée par le chef de l’Etat qu’en milieu d’après-midi. Avant cela, Emmanuel Macron doit inaugurer une nouvelle caserne de gendarmerie à Tonneins, accompagné du Directeur général de la gendarmerie Christian Rodriguez et du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Gérard Depardieu a choisi de passer à l’offensive contre ce qu’il qualifie de « lynchage » orchestré par le « tribunal médiatique ». Mis en examen depuis 2020 pour « viols » et « agressions sexuelles » sur la comédienne Charlotte Arnould, l’acteur a battu en brèche dimanche les accusations le visant. « Je ne peux plus consentir à ce que j’entends, ce que je lis sur moi depuis quelques mois. Je croyais m’en foutre, mais non, en fait non. Tout cela m’atteint. Pire encore, m’éteint », écrit-il dans une lettre ouverte publiée dans la section opinion du journal Le Figaro. Ce texte fleuve, aux allures de poème, constitue la première prise de parole du monument du cinéma français depuis la publication de nouveaux témoignages à son encontre par Mediapart au printemps. « Jamais au grand jamais je n’ai abusé d’une femme », écrit-il, se disant « ni violeur, ni prédateur ».