Vous avez passé votre journée affalé sur le canapé ou affairé à griller trois saucisses (comment ça, un barbecue au mois d’octobre ?), c’est normal et vous avez bien raison car c’est le week-end. Si vous souhaitez néanmoins vous tenir rapidement au courant de ce qu’il s’est passé pendant ce temps-là, veuillez lire les quelques lignes ci-dessous.

1. L’été en octobre (d’où le barbecue)

Après un mois de septembre déjà historiquement chaud, la France débute octobre par un épisode de chaleur « exceptionnel » selon Météo-France avec, dimanche et lundi, des températures inédites pour ce mois d’automne. Plus de 30 degrés sur une large partie du pays, voire 35 degrés localement… À Toulouse, il a fait 33 degrés dimanche après-midi et 20 Minutes est allé se réfugier sous la première ombrière gonflable au monde conçue par Michelin : « Inchallah, l’année prochaine, elle revient » ! Notre reportage à lire ici.

L’info en plus : Prix du gaz, goût des baguettes et déconjugalisation de l’Allocation pour adulte handicapé… Voici tout ce qui change au 1er octobre

2. La disparition de Lina bascule en enquête criminelle

Huit jours après la disparition de l’adolescente de 15 ans dans le Bas-Rhin, une information judiciaire pour « enlèvement ou séquestration » a été ouverte par la procureure de Strasbourg. Deux juges d’instruction ont été cosaisis pour mener la suite des investigations. Ce week-end, les gendarmes ont semblé se concentrer sur une maison située dans le hameau du Diespach où, selon des voisins, vivrait un homme d’une quarantaine d’années.

L’info en plus : Contrôlée à l’aéroport d’Orly avec 23 kg de cocaïne, une Nantaise en détention

3. Au moins 13 personnes meurent dans l’incendie d’une discothèque en Espagne

Les circonstances du drame sont encore très floues et les autorités commencent désormais à parler de trois discothèques touchées par les flammes côte à côte, le Teatre, la Fonda Milagros ainsi que le Golden. Ces trois boîtes de nuit sont situées dans le quartier d’Atalayas, à Murcie, dans le sud de l’Espagne. Tous les corps ont été retrouvés dans l’enceinte de la Fonda Milagros, selon la police. L’origine du départ du feu reste inconnue.

L’info en plus : En Turquie, un attentat suicide revendiqué par le PKK frappe le siège de la police à Ankara.

4. On a vu Antoine Dupont et son œil au beurre noir tout content de s’entraîner

Le capitaine français de l'équipe de Rugby Antoine Dupont participe à un entraînement au stade Georges-Carcassonne d'Aix-en-Provence, le 1er octobre 2023. - Anne-Christine POUJOULAT

Dans une vidéo postée dimanche 1er octobre sur les réseaux par la Fédération française de rugby, on voit même le capitaine du XV de France en petites foulées sur le gazon. La réintégration de Dupont, neuf jours après sa fracture maxillo-zygomatique était plutôt attendue, même si on est en droit de se demander si tout cela est bien raisonnable ? Une chose est certaine : Dupont ne disputera pas vendredi le « faux huitième de finale » contre l’Italie, à Lyon.

L’info en plus : On a aussi repéré Wauquiez placer discrètement qu’il était prêt pour la présidentielle 2027

5. Au revoir « quoicoubeh », bonjour « skeu skeu »

Hein ? Voici la nouvelle tendance TikTok. « Skeu skeu » ce sont un titre et des paroles, mais aussi un petit pas de danse, simple et déclinable à l’infini. Bref, tout ce qu’il faut pour percer sur la plateforme chinoise.

L’info en plus : Les images incroyables du concert de U2 dans la salle « Sphere » de Las Vegas