Emmanuel Macron s’exprimera sur la sécurité lundi soir au JT de France 3

Emmanuel Macron doit dévoiler lundi la carte de 200 nouvelles brigades de gendarmeries. Et pour intervenir sur ce sujet très « territoires », quoi de mieux que le JT régional ? Le chef de l’Etat sera ainsi l’invité en début de soirée des journaux télévisés de France 3 pour un entretien consacré à la sécurité, a annoncé la chaîne dimanche. Il apparaîtra dans les éditions « Ici 19/20 », à partir de 19h15, sur l’ensemble du réseau de la chaîne, a ajouté France 3 Nouvelle-Aquitaine, précisant qu’il s’exprimera depuis la place de l’hôtel de ville de Clairac, dans le Lot-et-Garonne.

Le président a choisi cette « chaîne des territoires » pour une interview « consacrée à la sécurité », a indiqué l’Elysée, alors qu’Emmanuel Macron se déplace lundi dans le Lot-et-Garonne pour divulguer les sites de 200 nouvelles brigades de gendarmerie, une promesse de campagne de 2022. Le président de la République aura participé, un peu plus tôt, à l’inauguration de la nouvelle caserne de gendarmerie de Tonneins, une commune située à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest d’Agen.

Après une rentrée focalisée sur l’éducation, l’écologie et le pouvoir d’achat, Emmanuel Macron se recentre sur le thème de la sécurité. Il évoquera aussi plus largement les « zones rurales », selon France 3 Nouvelle-Aquitaine. Cette interview intervient huit jours après celle du chef de l’Etat sur TF1 et France 2, le 24 septembre, à l’issue d’une semaine chargée qui avait vu la France accueillir successivement le roi d’Angleterre Charles III et le pape François.