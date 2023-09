Cela a mis du temps mais elle a aujourd’hui réussi à tourner la page. En juin 2021, l’assistante d’un cabinet dentaire de la région de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) avait été victime d’une violente agression. Ne trouvant pas de place chez un dentiste et souhaitant être vu en urgence, un homme avait déboulé ce jour-là en furie dans le cabinet. « Il y a eu une altercation avec ma collègue, raconte la jeune femme. Je me suis alors interposée et c’est là qu’il m’a griffée, arraché les lunettes et craché dessus. »

Cette histoire est loin d’être un cas isolé. Le 17 octobre, un dentiste avait été attaqué au couteau et son assistante frappée par un patient mécontent à Tours (Indre-et-Loire). Plus dramatique encore, un jeune dentiste de 30 ans a mis fin à ses jours le 6 septembre dans le cabinet où il exerçait à Cahors (Lot). Dans une lettre laissée sur son bureau, il indiquait ne plus supporter la pression liée à son métier.

« Un profond mal-être dans la profession »

Une accumulation de faits divers qui inquiète dans la profession, confrontée, comme tous les acteurs du système de santé, à une montée des violences ces dernières années. « Personne n’en parlait avant mais les chirurgiens-dentistes et leurs équipes sont en grande souffrance, il y a un profond mal-être dans la profession », souligne le Docteur Janig Bruchier, dentiste à Saint-Brieuc et vice-présidente du syndicat Union Dentaire.

En plus de vingt ans de carrière, la professionnelle reconnaît n’avoir jamais été agressée physiquement. Mais au fil des années, elle a vu la colère et la violence s’inviter dans son cabinet. « Mes assistantes doivent subir des agressions verbales, indique-t-elle. On a eu aussi une fois un patient qui voulait tout casser mais j’ai réussi à gérer la situation car je le connaissais. »

Une pénurie de dentistes dans de nombreux territoires

Cette montée des agressions et des incivilités s’explique en grande partie par la pénurie de dentistes qui touche de nombreux territoires. Un problème qui n’est pas nouveau mais qui s’est encore aggravé ces dernières années avec de nombreux départs à la retraite qui n’ont pas été remplacés. Le Covid n’a également rien arrangé avec la fermeture pendant trois mois des cabinets, allongeant de fait les délais d’attente. Croulant sous les demandes, beaucoup de dentistes se retrouvent donc contraints de refuser de nouveaux patients. « On a des personnes en détresse au téléphone et c’est dur de leur dire qu’on ne peut pas les recevoir », reconnaît l’assistante victime de l’agression.

Après avoir multiplié les appels, certains patients plus énervés décident même de se pointer directement au cabinet. « On leur explique qu’on fait déjà notre maximum mais certains ne veulent pas comprendre », indique cette chirurgienne-dentiste bretonne qui souhaite rester anonyme. Pour éviter les agressions, elle s’est résolue il y a deux ans à installer un interphone dans la cour de son cabinet. « C’est dommage d’en arriver là mais on doit se barricader », reconnaît-elle.

Des formations à la gestion du stress

Face à cette insécurité galopante, l’Union Dentaire tente de réagir. Jeudi à Rennes, le syndicat organisait sa première formation sur le thème de la gestion du stress et de la communication non-violente. « Je leur apprends à développer leur écoute en essayant de comprendre les besoins de la personne qui est en face d’eux, explique la formatrice Béatrix Piedtenu. Car pour faire baisser les tensions, il faut déjà pouvoir entendre la colère même si ce n’est pas toujours la solution. »

Sollicitée par d’autres professionnels, l’Union Dentaire devrait renouveler la formation à travers toute la France dans les mois à venir. En parallèle, le syndicat a également lancé une campagne d’affichage dans les salles d’attente des cabinets pour informer les patients des risques encourus en cas d’agression.